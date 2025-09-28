La piel del cuello es más delgada que la del resto del cuerpo, también recibe una exposición solar alta y tiene menos glándulas sebáceas, lo que acelera la aparición de líneas finas y flacidez.

Sin embargo, esta zona suele ser olvidada en las rutinas de skincare. No todas las personas son conscientes de la importancia de ponerle hidratantes, sérums y bloqueador solar.

Pero la buena noticia es que existe un ingrediente que, además de estar al alcance de cualquier persona, puede disminuir los signos de envejecimiento en el cuello. Aquí en De Última te decimos de cuál se trata.

Mantenerte hidratada es clave para retrasar la aparición de arrugas en el cuello. Foto: Freepik

Leer también Demna presenta su primera colección para Gucci con un fashion film

¿Por qué aparecen arrugas en el cuello?

Las arrugas en el cuello aparecen por diversos motivos. Pero, según la Fundación Española de la Nutrición, la disminución natural de colágeno y elastina debilita la estructura cutánea con el paso de los años, siendo el principal factor.

A esto se suman la radiación solar, la postura al usar dispositivos electrónicos —conocida como “tech neck”— y la falta de cuidados específicos para la zona.

El resultado es la aparición de pliegues horizontales, pérdida de firmeza y, en algunos casos, manchas que hacen que el cuello luzca envejecido antes de tiempo.

¿Qué remedio casero ayuda a combatir las arrugas del cuello?

¿Cuál es la solución a este problema estético? Un artículo de la Clínica Vladimir Rovira señala que la grenetina, ingrediente de uso cotidiano, es rica en colágeno porque se produce a partir de la piel, huesos y cartílagos de los animales.

Su consumo constante y hasta su aplicación tópica pueden mejorar la elasticidad y retrasar la aparición de arrugas.

¿Cómo usar la grenetina para combatir las arrugas del cuello?

La mejor manera de provechar el colágeno de la grenetina es preparando una mascarilla, misma que deberás aplicar en el cuello. A continuación, te dejamos un tutorial:

Mezcla 2 cucharadas de grenetina en polvo con 1 taza de jugo de naranja natural.

Deja reposar la grenetina hasta que la mezcla se hidrate por completo.

Aplica la mascarilla sobre el cuello previamente limpio.

previamente limpio. Espera 10 minutos para que actúe la mascarilla.

Retira con abundante agua tibia.

Otro hack es sellar la hidratación de la piel con una crema de grenetina. En este caso necesitarás 3 cucharadas del producto y 5 de crema sin alcohol; luego deberás colocarla al finalizar tu rutina.

También puedes consumir alimentos con grenetina para complementar tu rutina de skincare y prevenir las arrugas el cuello. Foto: Freepik

Las arrugas en el cuello no se pueden eliminar, pero con hábitos adecuados es posible disminuirlas. La clave está en la constancia: proteger la piel del sol, mantenerla hidratada y complementar u rutina de skincare con esta mascarilla.

Leer también Sabrina Carpenter en Vogue: ¡trae de regreso el delineado doble!

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters