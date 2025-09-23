La cantante Sabrina Carpenter llega a la portada de Vogue Italia por primera vez y lo hace con un maquillaje impactante digno de recrear en la temporada otoñal, sobre todo en eventos especiales.

La intérprete de “Espresso” y "Manchild" fue fotografiada por Steven Meisel, uno de los fotógrafos más importantes de la industria de la moda. En la entrevista de la publicación precisan que es la segunda vez que Sabrina trabaja con Meisel, la primera vez fue para una cubierta de la edición estadounidense de Vogue.

El look es de inspiración vintage, honra el estilo de Brigitte Bardot. “Hay un glamour en blanco y negro, elegante y melancólico. Y con ese toque de Brigitte Bardot, todo es aún más sexy. Estoy encantada”, dice la estrella al medio.

El delineado doble de Sabrina Carpenter en Vogue Italia

Al delineado doble también se le puede adjudicar el adjetivo "sexy": destaca la mirada con un guiño felino audaz y glamoroso. Puede ser considerado un maquillaje festivo muy elegante, creativo y chic, además, es capaz de crear cierto efecto lifting.

Por supuesto que en la portada de la edición de octubre de la revista Vogue italiana hay muchos elementos de belleza y moda que resaltan, pero, sin duda, el delineado de ojos se roba toda la atención.

Brigitte Bardot inspira el look de belleza de Sabrina Carpenter. Foto: Especial. Vogue Italia (Steven Meisel)

Sabrina luce un maquillaje de ojos con 'smokey eyes' y ‘doble eyeliner’ de color negro profundo: hay un trazo más grueso en el párpado superior y uno más difuminado en el párpado inferior. La luminosidad viene dada por un delineado blanco, casi imperceptible, que viene desde el lagrimal hasta el medio del doble delineado negro.

La maquillista a cargo de este look es Pat McGrath, quien no solo tiene su propia marca, sino que también está detrás de la lujosa línea de maquillaje de Louis Vuitton. La ‘makeup artist’ usó delineador nude y labial rosa malva en los labios. En las mejillas, aplicó blush rosa melocotón.

Sabrina Carpenter fotografiada por Steven Meisel para Vogue Italia. Foto: Especial. Vogue Italia (Steven Meisel)

Su maquillaje de inspiración vintage fue creado con una armonía de tonos rosas suaves, para dejar el protagonismo a la mirada realzada por el delineado de doble ala. El peinado con marcado volumen también acentúa el guiño a la belleza de los 60 con un enfoque contemporáneo.

¿Te gustaría lucir un delineado doble en una ocasión especial próximamente?

