Sabrina Carpenter se subió al escen durante los MTV Video Music Awards 2025, con una interpretación de su sencillo “Tears”, incluido en su más reciente álbum Man’s Best Friend, en ese momento todavía no era consciente de que sería premiada en la categoría de "Mejor álbum".

La estrella del pop salió al escenario a través de una alcantarilla, recreando la vibrante estética urbana de su video musical, acompañada por un grupo de drag queens, entre ellas Lexi Love, Symone y Denali, quienes levantaron pancartas con mensajes de apoyo a los derechos de las personas trans.

Sabrina Carpenter interpreta "Tears", canción de su nuevo album "Man's best friend" en los VMAs 2025. Foto: Charles Sykes/ AP

La actuación fue un reflejo fiel del video de “Tears”, donde Colman Domingo participa bailando junto a Carpenter. Aunque Domingo no estuvo presente en los VMAs, el escenario se llenó de color, brillo y energía drag. Sabrina apareció con un vestido plateado con flecos, que luego retiró para mostrar un sostén con diamantes y medias negras, en un guiño a la icónica presentación de Britney Spears en 2001 con “Baby One More Time”.

Durante la actuación, las drag queens levantaron carteles con mensajes como: “Protejan los derechos de las personas trans”, “Muñecas, muñecas, muñecas”, “Ámense” o “Si odian, nunca tendrán sexo”.

El espectáculo combinó canto, baile y elementos teatrales, haciendo eco de los musicales de Saturday Night Live, pero con un enfoque inclusivo y político, en un momento en que los derechos de las personas trans están siendo atacados en Estados Unidos.

Además de su presentación, Sabrina Carpenter estaba nominada en nueve categorías de los VMAs, incluyendo video del año por “Manchild”, mejor artista pop, mejor álbum por Short n’ Sweet y canción del verano. Su más reciente disco debutó en el primer lugar del Billboard 200 y rompió récords de streaming en Spotify para una artista femenina en un solo día.

La joven cantante se describió como "la chica con más suerte en este mundo", cuando recibió el título de "Mejor álbum" y reconoció el gran talento e inspiración que le producen los artistas con los que compitió en esa categoría.

