En el mes de octubre, la tira cómica Peanuts celebra su 75° aniversario. Diferentes marcas de moda han creado hermosas colaboraciones con el universo de Snoopy y sus amigos como protagonistas para unirse a esta fiesta.

La firma de bolsos y accesorios Kipling es una de ellas. Recientemente lanzó una edición especial con la emblemática figura de Snoopy, conformada por 10 piezas: desde un divertido tarjetero hasta una práctica mochila.

Red House Cardy y Van Bag son piezas estrella de la colección de Snoopy. Foto: Especial

Cómo es la colección de Kipling x Peanuts

La colección Kipling x Peanuts presenta un hermoso diseño gráfico de cielo nocturno, donde se pueden ver elementos como la luna, estrellas y planetas. Además, las siluetas de Snoopy y Woodstock se forman como si fueran constelaciones.

La textura de los diseños con cielo estrellado se siente muy suave al tacto y tiene un sutil brillo que aporta elegancia. El nombre de este estampado es "Weightless Star". La marca informa que estas piezas están confeccionadas con poliamida reciclada y sus forros son de poliéster reciclado.

En la colección hay una gran variedad de tamaños de bolsos. Foto: Especial

Una de las bolsas más auténticas de la colección Kipling x Peanuts es la pequeña crossbody con forma de estrella; esta tiene una práctica correa ajustable y un bolsillito interior abierto. Con este print, conseguirás bolsos de diferentes tamaños que se pueden llevar tanto cruzados como en el hombro o de mano. La mochila no puede faltar, con bolsillos interiores y exteriores con cierre.

La forma de estrella de este bolso es encantadora. Foto: Especial

Además de este estampado cósmico, hay dos piezas elaboradas en el icónico nylon de Kipling con una vibrante mezcla de colores blanco y rojo: Red House Cardy y Van Bag.

El tarjetero tiene un cordón para facilitar el traslado. Foto: Especial

El primero es un tarjetero en forma de casita de Snoopy, con tres ranuras donde puedes organizar tarjetas, credencial y efectivo de una manera práctica; el segundo, es un adorable bolso crossbody con la forma de una Van, sobre la que descansan Snoopy y Woodstock.

La Van Bag es la bolsa más divertida de Kipling x Peanuts. Foto: Especial

Cada bolso con estampado Weightless Star tiene un llavero de mono con pompón distintivo de Kipling y un llavero de Snoopy de esmalte.

“Como extra, te encantará el llavero de mono coleccionable de Kipling. Viene con una camiseta de Kipling y gafas de sol que rinden homenaje a la personalidad de Snoopy como ‘Joe Cool’ (alter ego de Snoopy)”, detallan. Es importante aclarar que este llavero se debe adquirir por separado, no está incluida en ninguno de los bolsos.

“Ya sea para hacer recados, viajar o reunirte con amigos, estos bolsos traen un poco de alegría cósmica a tu día a día”, expresan. Consideramos que esta nueva colección de Snoopy puede ser usada por grandes y chicos, como parte de outfits casuales. La tonalidad oscura es muy combinable.

La colección ya se encuentra en boutiques de la marca y hay algunas piezas disponibles en la tienda online: kiplingmexico.com.

