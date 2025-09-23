Más Información

¿Cómo es el CCH Sur? Lugar donde fue asesinado un estudiante

Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas de este 23 de septiembre

Pensión del Bienestar 2025: ¿quiénes reciben depósito hoy, 23 de septiembre?

¿Quién es Lex Ashton? Esto se sabe del joven que apuñaló a un compañero en CCH Sur

La Iniciativa de Quartux que busca transformar el consumo de energía en las empresas

Después de su participación en "La Casa de los Famosos México 3", Mariana Botas decidió regalarse unas merecidas vacaciones en la .

Lejos del encierro y la presión mediática, la actriz mostró su faceta más relajada y chic con una serie de looks que debes tener como inspiración.

Pantalón relaxed con top ajustable

Su primer look se compuso de un pantalón relaxed amplio y un top escote medio de tirantes ajustables de la marca That’s It, con precios aproximados entre $249 y $349.

Lo acompañó con un brazalete sencillo, uñas neutrales, maquillaje natural y una coleta que aportó frescura.

Según el blog de Swim Serene, los tonos neutros en la funcionan para un estilo sofisticado y no dejan de estar de moda.

Mariana Botas presume un estilo relajado en tonos playeros. Foto: Instagram @marianabotasl
Bikini verde con bordes blancos

El segundo look incluyó un verde con bordes blancos de la marca Doulafass, complementado con accesorios dorados, lentes de sol XL Chanel y unas sandalias amarillas.

Su cabello suelto le dio movimiento natural. Pero hablando de su bañador, los tonos verdes son un buen mach para la playa porque armonizan con la arena, el mar y el sol.

Un look que resalta la silueta y se equilibra con accesorios dorados para la playa. Foto: Instagram @marianabotasl
Bikini asimétrico con bucket hat naranja

El tercer look de Mariana Botas consiste en un de 2 piezas con escote asimétrico y detalle cut-out, acompañado con unos lentes negros de bordes blancos y un bucket hat naranja.

Este tipo de sombrero es un accesorio que ha regresado con fuerza al estilo beachwear por su versatilidad.

Finalmente, su maquillaje lo dejó natural y su cabello suelto reforzó su vibra relajada.

El contraste del sombrero pescador en color naranja aporta frescura y modernidad al bikini. Foto: Instagram @marianabotas
Bikini de franjas rosas y verde olivo

En su cuarto look, la actriz optó por un de franjas rosas y verde olivo, combinado con un bucket hat beige, accesorios dorados y unas sandalias amarillas.

También decidió llevar su cabello suelto con ondas playeras, estilo que le aportó un aire bohemio.

Para que lo tengas en cuenta, los estampados de rayas evocan un estilo retro que favorece a distintas siluetas en la playa.

Este bikini tiene un aire veraniego y bohemio para la playa. Foto: Instagram @marianabotasl
Vestido de malla naranja neón

Para cerrar, Mariana Botas eligió un vestido de malla naranja neón de Shein con abertura en el muslo y espalda descubierta.

Como ya es clásico de su estilo, lo acompañó con un bolso amarillo mostaza, sandalias amarillas, lentes cafés y un en tonos tierra.

Según Mistica stores, esta prenda es un "must have" en la moda playera por su capacidad de adaptarse a looks de día y de noche.

Un conjunto llamativo en tendencia neón que fusiona comodidad, sensualidad y elegancia. Foto: Instagram @marianabotasl
Los looks de Mariana Botas en la playa nos comprueban que la actriz está disfrutando su faceta más libre tras su paso por .

