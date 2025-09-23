Después de su participación en "La Casa de los Famosos México 3", Mariana Botas decidió regalarse unas merecidas vacaciones en la playa.

Lejos del encierro y la presión mediática, la actriz mostró su faceta más relajada y chic con una serie de looks que debes tener como inspiración.

Pantalón relaxed con top ajustable

Su primer look se compuso de un pantalón relaxed amplio y un top escote medio de tirantes ajustables de la marca That’s It, con precios aproximados entre $249 y $349.

Lo acompañó con un brazalete sencillo, uñas neutrales, maquillaje natural y una coleta que aportó frescura.

Según el blog de Swim Serene, los tonos neutros en la playa funcionan para un estilo sofisticado y no dejan de estar de moda.

Mariana Botas presume un estilo relajado en tonos playeros. Foto: Instagram @marianabotasl

Bikini verde con bordes blancos

El segundo look incluyó un bikini verde con bordes blancos de la marca Doulafass, complementado con accesorios dorados, lentes de sol XL Chanel y unas sandalias amarillas.

Su cabello suelto le dio movimiento natural. Pero hablando de su bañador, los tonos verdes son un buen mach para la playa porque armonizan con la arena, el mar y el sol.

Un look que resalta la silueta y se equilibra con accesorios dorados para la playa. Foto: Instagram @marianabotasl

Bikini asimétrico con bucket hat naranja

El tercer look de Mariana Botas consiste en un bikini de 2 piezas con escote asimétrico y detalle cut-out, acompañado con unos lentes negros de bordes blancos y un bucket hat naranja.

Este tipo de sombrero es un accesorio que ha regresado con fuerza al estilo beachwear por su versatilidad.

Finalmente, su maquillaje lo dejó natural y su cabello suelto reforzó su vibra relajada.

El contraste del sombrero pescador en color naranja aporta frescura y modernidad al bikini. Foto: Instagram @marianabotas

Bikini de franjas rosas y verde olivo

En su cuarto look, la actriz optó por un bikini de franjas rosas y verde olivo, combinado con un bucket hat beige, accesorios dorados y unas sandalias amarillas.

También decidió llevar su cabello suelto con ondas playeras, estilo que le aportó un aire bohemio.

Para que lo tengas en cuenta, los estampados de rayas evocan un estilo retro que favorece a distintas siluetas en la playa.

Este bikini tiene un aire veraniego y bohemio para la playa. Foto: Instagram @marianabotasl

Vestido de malla naranja neón

Para cerrar, Mariana Botas eligió un vestido de malla naranja neón de Shein con abertura en el muslo y espalda descubierta.

Como ya es clásico de su estilo, lo acompañó con un bolso amarillo mostaza, sandalias amarillas, lentes cafés y un maquillaje en tonos tierra.

Según Mistica stores, esta prenda es un "must have" en la moda playera por su capacidad de adaptarse a looks de día y de noche.

Un conjunto llamativo en tendencia neón que fusiona comodidad, sensualidad y elegancia. Foto: Instagram @marianabotasl

Los looks de Mariana Botas en la playa nos comprueban que la actriz está disfrutando su faceta más libre tras su paso por LCDLF.

