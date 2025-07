Todo lo que toca se vuelve viral. La modelo Hailey Bieber, fundadora de Rhode, publicó imágenes de la más reciente campaña de la marca de belleza creada en la playa, mediante la cual promueve su tratamiento para labios con péptidos con un nuevo tono y aroma para el verano.

Como ha hecho en otras ocasiones, vincula la estética del cosmético con algún comestible, como fruta o bebida. Esta vez, el limón amarillo es el protagonista de su mensaje. Lleva este color en una manicura con diseño polka dot que ya comenzó a popularizarse; viste trajes de baño negros y usa un body chain.

Hailey Bieber luce body chain de Rhode

La empresaria, quien reúne 55.2 millones de seguidores en Instagram, posa en la playa con bikinis clásicos de color negro. Su objetivo es llevar la atención al luminoso peptide lip tint que denominó: “Lemontini”, un juego de palabras entre limón y martini, que hace referencia a un cóctel.

Es su lanzamiento de edición limitada para el verano. “Es un brillo dorado brillante y translúcido que huele a un cóctel de limón dulce y cítrico”, explican en la web de la marca, donde detallan que estará disponible a partir del 14 de agosto.

Hailey Bieber se mantiene como imagen de Rhode, tras la venta de la marca. Foto: Especial. Instagram @rhode @haileybieber

Las amantes de la moda seguramente se fijaron en el accesorio Y2K que luce Hailey. Se trata de un body chain dorado que envuelve la cintura, tiene el nombre de la marca “Rhode” y un diseño para guardar el peptide lip tint.

Cuando la esposa de Justin Bieber lanzó una funda para celular con espacio especial para guardar este brillo labial, causó furor por su autenticidad y practicidad. El accesorio se convirtió en emblema de la marca. En la nueva campaña, también se puede ver la famosa carcasa en el tono limón protagonista.

El body chain de Rhode tiene una función especial. Foto: Especial. Instagram @haileybieber

Leer también: De princess nails a uñas neón: Ideas para tus manicuras de julio

Hailey modela esta cadena corporal como una joya que eleva el look de playa, pero que también tiene una funcionalidad y no es otra que mantener la tinta de labios cerca. La campaña sugiere que este accesorio saldrá a la venta, pero aún no se encuentra en la tienda online (el nuevo tono del gloss sí está, con el anuncio de que estará disponible "próximamente").

En sus historias de Instagram, la modelo pidió que no le siguieran preguntando por qué no eligió el tono amarillo mantequilla (butter yellow): “No es amarillo mantequilla, porque es limón; no mantequilla", enfatizó. Además, aclaró que piensa que el auge del amarillo mantequilla ya pasó (aunque esta afirmación puede ser cuestionable).

Lemontini es el nuevo tono de Rhode. Foto: Especial. Instagram @rhode

Después de todo, Hailey Bieber —quien vendió su marca por mil millones de dólares hace un mes y se mantiene en puestos de liderazgo— está acostumbrada a imponer tendencias y no a seguirlas. Esperamos ver los trends de maquillaje, uñas y moda inspirados por el nuevo "Lemontini". ¿El uso del body chain será uno de ellos?

Leer también: ¿Por qué Hailey Bieber vende su marca de belleza Rhode?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters