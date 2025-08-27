Puedes elegir prendas minimalistas y llamativas a la vez. Eso confirma la joven Ana Paula Capetillo en su más reciente escapada a la playa. Desde Los Cabos, compartió imágenes donde se pueden apreciar diferentes estilos de trajes de baño.

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo incluyó en la maleta trajes de baño en tonos neutros, ideales para lucir el estilo minimalista que domina las tendencias, pero también sorprendió con un bikini con brillo que rompe con esta estética discreta, mucho más glamoroso.

Ana Pau y sus trajes de baño minimalistas

Los trajes de baño en tonos neutros, como blanco, beige, café y negro, han tenido un increíble auge este año. Se han convertido en una opción muy elegante para disfrutar en la playa. Se pueden lucir tanto completos como de dos piezas.

El fin de semana, Ana Pau comenzó a dejar huella de sus looks de playa recientes. Uno de sus trajes de baño es de color crema, con top bandeau y textura acanalada. El set luce muy cómodo, con una sencillez muy elegante.

El otro modelo es un bikini de color blanco, con top balconette y panty con tirantes ajustables. Ella complementó este traje de baño con una cadena dorada, mejor conocida como 'body chain', un accesorio coqueto y refinado ideal para lucir con bikinis.

Foto: Especial. Instagram @paucapetillog

Leer también: Los bikinis de Eugenia Rodríguez perfectos para este verano

Ana Paula Capetillo con bikini estilo “Elle Woods”

El bikini más llamativo que lució la actriz nos recuerda que siempre es un buen momento para vestir piezas con color y brillo. Ana Pau eligió un bikini de lentejuelas en rosa intenso, una tonalidad vibrante y femenina.

El modelo está conformado por un top con forma de triángulo con cuello halter y una panty clásica con tirantes ajustables. Los tirantes gruesos aportan un coqueto detalle de moños en los laterales.

Foto: Especial. Instagram @paucapetillog

A principios de agosto, Ana Pau vistió un modelo similar de lentejuelas azules. En el post que compartió en ese momento en Instagram, escribió: “En mi bikini de Elle Woods”, refiriéndose al emblemático personaje que encarna Reese Witherspoon en “Legalmente rubia”, donde lució este estilo de bañador.

Foto: Especial. Instagram @paucapetillog

Ahora, Capetillo despide el verano confirmando que el bikini de lentejuelas estilo Elle Woods es de sus favoritos.

Leer también: Los looks de María Chacón en su viaje a Puerto Rico para ver a Bad Bunny

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters