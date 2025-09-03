La querida actriz mexicana Salma Hayek celebró su cumpleaños 59 el día de ayer, 2 de septiembre. Para compartirlo con sus fans publicó una postal en Instagram desde un yate donde se le percibe feliz, con look de playa y cóctel en mano.

En la publicación escribió: “59 vueltas alrededor del sol y ¡sigo bailando!... Salud por todos ustedes y ¡gracias por el cariño!...”, mensaje que acompañó con algunos emojis, entre ellos el del infaltable pastel de cumpleaños.

Rojo: el color de Salma Hayek para celebrar su cumpleaños

El mar es un escenario que Salma Hayek suele disfrutar y ya se ha hecho tradición que la estrella mexicana comparta postales desde un paraíso playero en su cumpleaños, ataviada con trajes de baño y salidas de playa.

El 2025 no fue la excepción. La actriz de "Frida" compartió con sus seguidores de Instagram una fotografía con un bello atardecer de fondo, donde luce un bikini rojo. El diseño no solo destaca por su tonalidad, sino también por la textura arrugada en el top y en el borde de la cintura de la braguita.

El top parece ser muy cómodo, con tirantes ajustables y cobertura completa. El panty del bikini es de diseño clásico, de tiro medio.

Salma Hayek celebró sus 59 años con bikini rojo y lentes de sol ovalados. Foto: Especial. Instagram @salmahayek

Leer también: El espectacular bikini con brillo de Ana Paula Capetillo

El color rojo es vibrante y enérgico, nunca pasa desapercibido en un look. Está asociado con el amor y la pasión, además expresa seguridad en sí misma. El rojo que luce la actriz que debutó orgullosa en la portada de Sports Illustrated Swimsuit este año también tiene la cualidad de realzar el bronceado, al acercarse a un tono naranja.

El año pasado, incluyó en sus looks de cumpleañer a un bikini con estampado geométrico rojo; cuando cumplió 57 (2023), se dejó admirar con un traje de baño rojo con delicados ribetes blancos.

Fotos que publicó en su cumpleaños en 2023. Foto: Especial. Instagram @salmahayek

El 2 de septiembre de 2022 bailó al ritmo de “Happy Birthday”, de Stevie Wonder, luciendo un bikini rojo con top de cuello halter. Así que sí, el bikini rojo es un guiño de moda con el que Salma Hayek ha celebrado una vuelta más al sol en los últimos años. ¡Es un color feliz!

Este video es de 2022, cuando cumplió 56.

Leer también: Salma Hayek impacta con bikini y body chain en portada de revista

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters