Cuando las canas aparecen también surge la duda: ¿ocultarlas, integrarlas o dejarlas brillar? Entre tintes permanentes, sprays y mechas, una opción que ha ganado popularidad es el "baño de color".

Esta técnica promete un acabado natural, brillo inmediato y, sobre todo, una cobertura parcial de las canas que rejuvenece cualquier look. ¿Qué otras ventajas tiene? Esto es lo que dicen los expertos en cabello.

Brillo y vitalidad con un baño de color para las canas. Foto: Freepik

Leer también El diseñador mexicano Alfredo Martínez viste a Da’Vine Joy Randolph en Venecia

¿Qué es un baño de color y cómo actúa sobre las canas?

Un baño de color es una coloración de tono sobre tono que no implica el uso de amoníaco. Según Garnier, sirve para agregar pigmento sobre la fibra capilar sin alterar la estructura interna, creando matices y luminosidad.

Otra ventaja es que mantiene el tono natural del pelo. Pero como tal, no borra las canas, sino que las disimula y hasta les da un aspecto más sutil que un tinte tradicional.

El tinte penetra profundamente en la fibra capilar y el baño de color solo la cubre. De acuerdo L'Oréal Paris, esto lo convierte en una alternativa menos agresiva para el pelo.

El baño de color se desvanece gradualmente con los lavados. Foto: Freepik

Datos clave del baño de color para las canas:

Duración: entre 12 y 20 lavados, dependiendo del producto y del tipo de cabello.

Cobertura: ideal para quienes tienen menos del 40% de canas , ya que las matiza en lugar de cubrirlas.

, ya que las matiza en lugar de cubrirlas. Resultado: canas difuminadas con un efecto perlado e integradas como reflejos naturales.

difuminadas con un efecto perlado e integradas como reflejos naturales. Menos daño capilar: no lleva amoníaco y es más amable con la fibra capilar.

Brillo inmediato: el cabello luce más luminoso y saludable.

luce más luminoso y saludable. Efecto temporal: se desvanece progresivamente, evitando un contraste marcado en las raíces.

Naturalidad: el acabado es más difuso y ligero, perfecto para canas suaves.

¿Cómo elegir el tono de baño de color para tus canas?

Para elegir el tono de un baño de color, lo mejor es buscar un asesoramiento profesional. El experto en cabello te tomará en cuenta lo siguiente:

Evalúa tu porcentaje de canas : hasta un 40% es perfecto para baño de color.

: hasta un 40% es perfecto para baño de color. Escoge tonos cercanos a tu base (castaños, chocolates, rubios ceniza o dorados).

Opta por fórmulas sin amoníaco e hidratantes.

Si buscas reflejos, escoge matices cálidos (miel y cobre) o fríos (perla y ceniza), dependiendo de tu piel.

El baño de color es una alternativa ideal para quienes buscan un cambio natural, luminoso y sin comprometer la salud del cabello con canas.

Si bien no las cubre al 100% como un tinte, sí logra difuminarlas con elegancia y le da un aspecto rejuvenecido al pelo. Al final, todo depende del look que busques.

Leer también El look de Belinda en el concierto de Shakira

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters