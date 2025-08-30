Septiembre será un mes con fechas clave para quienes buscan renovar su look. Tomando como guía su calendario lunar, podrás saber qué días son los mejores días para cortarse tu cabello, teñirlo o aplicarle tratamientos intensivos.

¿Qué fechas son aptas para realizar estos rituales de belleza? Aquí te lo contamos.

¿Qué días de septiembre 2025 cortarse el cabello?

Las fases de la Luna han sido utilizadas, desde la antigüedad, para marcar ciertas tareas de siembra y cultivo. En la actualidad, hay quienes las siguen tomando como una guía para realizar procedimientos personales, entre ellos, de cuidado y belleza.

Se cree que cada etapa del satélite ayuda a cumplir un determinado propósito cuando se trata de cortar el pelo, por ejemplo:

Para conseguir un cabello fuerte y saludable: del 1 al 7 de septiembre durante la Luna llena.

Para conseguir un crecimiento rápido: del 8 al 14 de septiembre durante la Luna menguante.

Para que crezca lento y mantengas el corte: del 15 al 21 de septiembre durante la Luna nueva.

Cuida tu cabello y cambia tu look en los días indicados del calendario lunar de septiembre 2025. Foto: Freepik

¿En qué días de septiembre 2025 aplicar tratamientos cabello?

Este mismo calendario lunar te puede ayudar a decidir los momentos clave ara reforzar la salud de tu cabello, ya sea mediante tratamientos en salones profesionales, mascarillas caseras o incluso si lo quieres teñir de manera segura:

Tratamientos regenerativos: el mejor día es el 7 de septiembre durante la Luna llena. Según L'Oreal Paris, al bañarte, retirar el excedente de agua del pelo hará que se absorban mejor las mascarillas nutritivas.

Procedimientos con coloración: para un cambio impactante y luminoso, opta por el 14 de septiembre en Luna menguante, ya que crece más lento y, por lo tanto, el tono dura más.

Mantenimiento regular del cabello: El 29 de septiembre durante la Luna creciente. De acuerdo con Garnier, usar mascarillas y cortar las puntas dañadas hace que el pelo se conserve fuerte y manejable.

Estos son los días perfectos para conseguir un cabello radiante en septiembre 2025. Foto: Freepik

¿Cuáles son los mejores días para depilarse en septiembre 2025?

La Luna menguante no solo es apta para cortarte el cabello, también para depilarte porque los vellos crecen lento. Tal como lo indica el blog de Garnier, combinar la depilación con cremas hidratantes nutritivas hace que la piel se vuelva suave y mantiene su estructura natural.

¡Ya lo sabes!Los días de septiembre pueden ser una oportunidad para cuidar tu pelo. Ya sea que busques un crecimiento más rápido, mantener tu estilo por más tiempo o darle un respiro. ¿Te animas a intentarlo?

