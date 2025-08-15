Definitivamente, hacer ejercicio es ideal para mantener una salud física y mental óptima. Sin embargo, el sudor, la fricción, el uso constante de ligas o el contacto con sustancias como el cloro, pueden dejar el cabello reseco, opaco y quebradizo.

Si estás comenzando a hacer ejercicios o ya eres una atleta deportiva, no te preocupes. En De Última te ayudaremos a evitar que sacrifiques tu hermosa melena para mantenerte activa. Sigue estos cuidados sencillos para que tu pelo pueda verse igual de saludable que tú después de una buena sesión de endorfinas.

1. Prepara tu cabello antes del entrenamiento

Si sabes que sudarás, lo mejor es aplicar un poco de aceite (como argán, jojoba o coco) en las puntas antes de comenzar. Esto crea una barrera protectora contra la resequedad y el frizz. Sé moderada con la cantidad.

2. Elige el peinado correcto

Si tienes el cabello de medio a largo, opta por trenzas, coletas bajas o chongos sueltos que eviten tirones y rompan menos el cabello. Evita ligas muy apretadas, en su lugar prefiere las de tela suave o silicón en forma de espiral.

3. No lo laves demasiado

Sí, esto puede parecer extraño, y es que después de una intensa rutina de ejercicios lo lógico sería lavar el cabello, pero si sumamos todos los días que te ejercitas y te lavas el pelo cada vez, podrías eliminar sus aceites naturales. En su lugar, enjuágalo con agua o usa shampoo en seco para refrescarlo y absorber la grasa sin resecar.

No laves tu cabello con agua caliente. Foto: Pexels

4. Enjuaga con agua fría

Luego de entrenar, enjuaga tu cabello con agua fría antes del shampoo. Esto ayuda a cerrar la cutícula, reducir el frizz y conservar el brillo natural.

5. No te olvides de tu cuero cabelludo

El sudor acumulado puede causar irritación o caspa. Un lavado suave con shampoo sin sulfatos unas 2-3 veces por semana y masajes circulares ayudarán a mantenerlo limpio y estimulado. Recuerda, si lo haces más seguido podrías resecarlo.

6. Hidrata, hidrata, hidrata

El calor, el sudor y la exposición al sol o al cloro (si hacs ejercicio al aire libre o practicas deportes acuáticos) pueden dejar tu cabello deshidratado. Usa mascarillas nutritivas, al menos una vez por semana, y un acondicionador sin enjuague después del entrenamiento.

Usa productos para hidratar el pelo. Foto: Pexels

7. Mantén todo limpio

Si usas casco o gorra, lávalos con frecuencia. Así evitas la proliferación de bacterias y el mal olor que puedan transferirse al cabello.

Verás que con estos cuidados podrás seguir cumpliendo tus metas fitness sin que tu melena sufra en el intento.

