Las manchas oscuras -producto de la hiperpigmentación- pueden aparecer por el sol, hormonas o pequeñas lesiones que oscurecen la luminosidad de la piel.

La buena noticia es que es posible atenuarlas con apoyo de remedios naturales, compuestos como la vitamina C y el uso de protector todos los días. Hoy te compartimos 5 tips para lograrlo.

La limpieza suave y el uso constante de protector solar ayuda a desvanecer las manchas. Foto: Freepik

¿Qué son las manchas oscuras en la piel?

Las manchas oscuras son áreas donde se produce un exceso de melanina, pigmento natural que da color a la piel. Estas zonas suelen ser cafés o negras y, aunque no siempre son un riesgo de salud, sí afectan la apariencia y hasta la autoestima.

Pero ¿qué provoca su aparición? Las causas más comunes son:

Exposición solar prolongada: es el principal responsable de la hiperpigmentación, según la American Academy of Dermatology. Cambios hormonales, especialmente durante el embarazo o el uso de anticonceptivos; en este caso se conocen como melasma o paño. Inflamaciones previas, como el acné o pequeñas lesiones que dejan manchas en la piel. Envejecimiento natural de la piel, que vuelve irregular la distribución de la melanina; dermatólogos de la Cleveland Clinic las catalogan como “manchas de edad”.

5 maneras de atenuar las manchas oscuras de la piel

Aunque existen procedimientos médicos -entre ellos, el láser o peelings químicos- hay otras alternativas naturales para atenuarlas. Según expertos de Mayo Clinic, ciertos ingredientes pueden ayudar a reducir la apariencia de las manchas oscuras:

Aloe vera: sus enzimas y aminoácidos promueven la regeneración celular y suavizan la piel. Puedes colocar la pulpa en tu rostro de 5 a 10 minutos y retirar con agua fría. Jugo de limón: contiene ácido cítrico cuto efecto es exfoliante. Siempre debe aplicarse de noche para evitar quemaduras con la luz solar. Aceite de oliva extra virgen: rico en vitaminas A, D, E y K; favorece la hidratación y puede mejorar el tono de la piel. Empapa un algodón con este producto y colócalo en la mancha; deja reposar 3 minutos y enjuaga. Cúrcuma: utilizada en la medicina ayurvédica, ayuda a equilibrar la pigmentación. Mezcla una cucharada de la especia con 3 cucharadas de jugo de limón hasta formar una pasta; aplícala en las manchas durante 30 minutos y remueve con agua fría. Pepino: aporta agua y antioxidantes que refrescan y aclaran la piel progresivamente. Pela y parte un pepino; luego retira las semillas y licúalo; ponlo en las manchas y déjalo reposar por 20 minutos; al final, retira el excedente con agua.

El aloe vera es uno de los remedios naturales más usados para reducir manchas oscuras en la piel. Foto: Freepik

¿Cómo prevenir las manchas en la piel?

No olvides agregar estos pasos a tu rutina de skincare para prevenir el oscurecimiento de ciertas zonas de la piel. La Academia Española de Dermatología recomienda tomar las siguientes medidas:

Limpieza suave: evita productos agresivos que irriten la piel.

Exfoliación ligera 1 o 2 veces por semana.

Aplicación de sérums o mascarillas con vitamina C, aloe o extractos naturales.

Protección solar diaria, incluso en días nublados.

Hidratación constante con cremas ligeras que no tapen los poros.

Estas medidas no sólo ayudan a prevenir las manchas, sino que también nutren la piel para mejorar su apariencia.

