Seguro tienes papas en tu cocina, pero lo que quizás no sabías es que su agua puede convertirse en un tratamiento capilar poderoso. Según expertos de Natural Hair Institute, este remedio casero aporta nutrientes que fortalecen, hidratan y estimulan el crecimiento del cabello sin químicos costosos.

En De Última te contamos cómo y por qué deberías incluir el agua de papa en tu rutina de cuidado para el pelo.

¿Por qué el agua de papa es tan beneficiosa para el cabello?

La papa es rica en vitaminas del grupo B, vitamina C, hierro, potasio y almidones naturales que, aplicados directamente sobre el cuero cabelludo, ofrecen resultados visibles. Según la American Academy of Dermatology, estos compuestos:

Estimulan la circulación en el cuero cabelludo, favoreciendo el crecimiento.

Regulan el pH y ayudan a combatir la caspa.

Aportan brillo y suavidad a la fibra capilar.

Protegen frente a la resequedad y el quiebre del cabello.

Masajea agua de papa en el cuero cabelludo y disfruta de un cabello más fuerte. Foto: Freepik

El agua de papa además de fortalecer el cabello, también puede mejorar su apariencia y salud en casos específicos. Estas son algunas de sus propiedades:

Para canas: El almidón de la cáscara oscurece de forma gradual, ayudando a disimularlas sin químicos. Para caspa: Sus compuestos antimicóticos reducen la presencia de hongos en el cuero cabelludo. Para cabello reseco: Hidrata la fibra capilar y evita el quiebre del cabello. Para caída excesiva: Sus vitaminas fortalecen el folículo y reducen la pérdida de cabello. Para cabello opaco: Devuelve el brillo gracias a sus minerales y antioxidantes.

El agua de papa es un tratamiento apto para todo tipo de cabello, aunque en melenas rubias puede oscurecer ligeramente el color, así que ojo con eso.

¿Cómo preparar y aplicar agua de papa en el cabello?

La ventaja es que no necesitas ingredientes difíciles de conseguir ni procesos complicados. Esta es la forma más eficaz de aprovechar sus beneficios:

Las cáscaras de papa ayudan a oscurecer las canas. Foto: Freepik

Lava bien 3 o 4 papas. Córtalas en trozos y hiérvelas con cáscara en 1 litro de agua durante 20 minutos. Deja enfriar y cuela el líquido. Aplica el agua sobre el cabello limpio con un algodón, masajeando suavemente el cuero cabelludo. Deja actuar 20-30 minutos y enjuaga solo con agua.

Aplica el agua de papa de 2 a 3 veces por semana.

Tip De Última: Si buscas cubrir tus canas de manera gradual, hierve solo las cáscaras ya que su almidón actúa como un tinte natural.

Este tratamiento es ideal si quieres un cuidado capilar económico, sin químicos agresivos y con ingredientes que ya tienes en casa. Ya lo sabes: la próxima vez que cocines papas, guarda el agua… tu cabello te lo agradecerá.

