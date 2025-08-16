La caída del cabello es ocasionada por el estrés, ciertos hábitos alimenticios, cambios hormonales, genética o condiciones de salud. En la búsqueda de soluciones contra este problema, el uso de remedios caseros ha ganado popularidad.

Uno de ellos es el agua de cebolla, cuyas propiedades pueden frenar la caída y favorecer su crecimiento. Sigue leyendo para saber cómo usarla en tu rutina.

La cebolla tiene propiedades que ayudan a conservar la salud del cabello. Foto: Freepik

¿Qué hace el agua de cebolla en el cabello?

De acuerdo con un artículo de la MHR Clinic, la cebolla contiene antioxidantes y propiedades antimicrobianas que favorecen la salud del cuero cabelludo.

Pero, en especial, destaca por ser una fuente natural de azufre, mineral que también está presente en la queratina y recordemos que dicha proteína es esencial para la estructura capilar.

Así, la combinación de azufre y antioxidantes ayuda a reducir el quiebre del cabello, mejorando su resistencia y vitalidad.

Una investigación publicada en el Journal of Dermatology evaluó los efectos del agua de cebolla en personas con alopecia areata, condición autoinmune que provoca caída del pelo.

Los participantes que utilizaron esta infusión 2 veces al día durante 2 meses experimentaron un crecimiento capilar significativo, a diferencia del grupo al que s ele suministró un placebo.

¿Cuáles son los beneficios del agua de cebolla en el cabello?

Además del crecimiento gracias a los antioxidantes y el azufre, otros beneficios del agua de cebolla para el pelo son:

Aporta fuerza y resistencia: El azufre fortalece las hebras capilares, por lo que se vuelven menos susceptibles al quiebre. Estimula la circulación sanguínea: Aumenta el flujo de oxígeno y nutrientes hacia los folículos. Protege el cuero cabelludo de infecciones por hongos y bacterias, debido a sus propiedades antimicrobianas. Estimula el brillo natural.

El agua de cebolla nutre el cuero cabelludo y lo fortalece desde la raíz. Foto: Freepik

¿Cómo hacer agua de cebolla para el cabello?

Ingredientes:

2 o 3 cebollas medianas.

medianas. 1 litro de agua.

Aceite esencial de romero o lavanda (opcional).

Procedimiento:

Pela y corta las cebollas en trozos medianos. Hierve en un litro de agua y agrega la cebolla. Deja al fuego durante 10 minutos. Enfría y cuela este líquido.

Método de aplicación:

Aplica el agua de cebolla sobre el cuero cabelludo limpio y masajea.

Deja actuar durante 30 o 45 minutos.

Enjuaga tu cabello con un shampoo sin sulfatos ni parabenos.

Realiza este procedimiento de 2 a 3 veces por semana.

Otra manera de aprovechas los nutrientes de la cebolla es aplicándola directamente con tus dedos o con un hisopo:

Licúa las cebollas crudas y cuélalas para obtener su jugo. Aplica este líquido con ayuda de un algodón o con los dedos sobre el cuero cabelludo. Deja actuar de 30 minutos a 50 minutos. Retira el jugo de cebolla de tu pelo con agua tibia y lávalo como de costumbre.

El azufre presente en el agua de cebolla estimula el crecimiento capilar. Foto: Freepik

Recuerda que ningún remedio es milagrosos. Usar el agua de cebolla junto con una rutina de lavado apta para las necesidades de tu pelo puede incrementar su fuerza, brillo y vitalidad.

