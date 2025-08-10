El regreso a clases —en niveles como preparatoria y universidad— es la ocasión ideal para apostar por un maquillaje natural que resalte tu belleza. Con técnicas simples y productos estratégicos, puedes lograr un look fresco y ligero que te acompañe desde tu primera clase hasta el final del día. La clave está en preparar la piel, elegir fórmulas ligeras y aplicar trucos de fijación en el maquillaje.

Por qué elegir un maquillaje natural en esta temporada

El maquillaje natural es versátil, favorecedor y perfecto para el día a día escolar o universitario. Este estilo te permite lucir arreglada sin invertir demasiado tiempo, mientras cuidas la salud de tu piel. Además, este estilo es tendencia en redes sociales y pasarelas gracias a su acabado luminoso y fresco.

Un maquillaje natural es la tendencia estrella del regreso a clases: práctico, fresco y favorecedor. Foto: Instagram @hello._.yiyii

Qué productos usar para un look natural y duradero

Hidratante con color o BB cream para unificar el tono sin saturar la piel.

Corrector puntual para ojeras o imperfecciones.

Rubor en crema o líquido para un acabado 'sunkissed'.

Máscara de pestañas ligera.

Gel para cejas que mantenga su forma durante todo el día.

Tinta para labios, clásico en el maquillaje coreano, para obtener unos labios jugosos y naturales.

Según Maybelline, estas fórmulas ligeras permiten que la piel respire y logran un maquillaje más natural que las bases pesadas.

Cómo aplicar maquillaje natural para largas jornadas en la universidad

La clave está en aplicar capas ligeras, de acuerdo con expertos de Garnier. Difumina muy bien cada producto y sella con polvos traslúcidos o fijador. Esto mantiene la piel fresca y evita el exceso de brillo incluso en climas calurosos.

Un maquillaje con cejas definidas y tonos suaves es ideal para el regreso a clases. Foto: Instagram @yrui.rm

Tip:Para un resultado impecable todo el día, prepara la piel con hidratante y protector solar antes de comenzar. Según expertos de Maybelline, un truco infalible es aplicar fijador en spray antes y después del maquillaje. También puedes usar una prebase que suavice la textura y prolongue la duración.

Cómo lucir un maquillaje natural con un toque extra de producción

Si buscas un maquillaje natural, pero más producido, el estilo preppy es para ti.

Este estilo, con raíces en las escuelas preparatorias y universidades de la Ivy League (Estados Unidos), ha vuelto a ser tendencia esta temporada. Su propuesta se basa en un look elegante y juvenil que combina moda, peinados y maquillaje perfectamente ejecutados.

Dale un plus a tu maquillaje al estilo preppy. Foto: Instagram @bybrookelle

El maquillaje preppy busca realzar la belleza natural con tonos suaves como rosa, durazno o beige, cejas definidas y piel luminosa. Este estilo transmite frescura y profesionalismo, proyectando una imagen cuidada sin caer en exageraciones.

Claves del maquillaje preppy:

Base ligera con acabado uniforme y luminoso. Cejas peinadas y definidas de forma natural. Sombras en tonos neutros o pasteles bien difuminadas. Labios en tonos suaves para el día y más intensos para la noche.

Aplicar estas técnicas de maquillaje natural para el regreso a clases es la forma más sencilla de lucir arreglada y fresca sin invertir demasiado tiempo. La clave está en priorizar productos con fórmula ligera, difuminar bien entre capas y elegir tonos que resalten tu belleza.

