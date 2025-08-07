Con el paso del tiempo, maquillarse puede volverse un reto, lo que antes dejaba un acabado impecable, ahora puede resaltar arrugas que preferirías disimular. Sin embargo, hay formas de transformar ese efecto no deseado en un maquillaje con acabado suave, luminoso y natural. La clave está en la técnica, los productos y los ingredientes que elijas.

¿Cómo preparar la piel para aplicar maquillaje sin que marquen las arrugas?

Antes de utilizar cualquier brocha o esponja, hay un paso esencial: hidratar la piel. Los especialistas recomiendan hidratar el rostro previamente para minimizar las arrugas visibles y obtener un maquillaje uniforme.

Te recomendamos que incluyas estos pasos en tu rutina:

Limpieza suave antes del maquillaje .

. Hidratación profunda, esto te ayudará a rellenar líneas finas y mejorar la textura de tu rostro.

Primer: Algunas fórmulas alisan visualmente la piel y la dejan lista para aplicar el maquillaje.

Especialistas de Cerave recomiendan evitar el uso de productos matificantes en piel madura, ya que resecan y endurecen la piel.

Con la hidratación correcta, el maquillaje resalta la belleza natural y suaviza las arrugas. Foto: Freepik

¿Qué base y corrector usar para disimular las arrugas?

Las fórmulas con acabados mates o muy densos no favorecen la piel con arrugas. Te contamos lo que debes tener en cuenta para elegir tu base y corrector ideal:

Opta por bases líquidas, ligeras e hidratantes. Mezcla tu base con unas gotas de sérum para aligerarla y difuminarla mejor en la piel. Usa correctores cremosos solo en puntos clave (ojeras, entrecejo y líneas que se forman en la piel desde ambos lados de la nariz hasta las comisuras de la boca.)

Tip: Aplica el maquillaje a toquecitos con una esponja húmeda para mejorar el acabado y evitar que se acumule producto en las arrugas.

El exceso de polvo en el maquillaje puede acentuar las arrugas alrededor de los ojos. Foto: Freepik

¿Cómo usar polvo sin que marque las arrugas?

El polvo puede ser un arma de doble filo. Cuando se aplica en exceso o con el producto incorrecto, acentúa las arrugas y resta naturalidad en el maquillaje.

Recomendaciones:

Usa polvo suelto y solo en zonas que realmente lo necesiten (zona T). Evita la zona del contorno de ojos, donde las líneas son más notorias. Finaliza con un spray fijador hidratante para sellar sin resecar.

Según L’Oréal Paris, el truco está en aplicar capas finas y ligeras que se integren con la piel.

¿Existe maquillaje antiarrugas?

Muchos productos de maquillaje incorporan componentes que cuidan la piel a largo plazo, estos productos incluyen ingredientes como ácido hialurónico, vitamina C y colágeno. Son comunes en fórmulas que ayudan a retener humedad y mejorar la elasticidad de la piel.

Estos productos, además de suavizar visualmente las arrugas, aportan beneficios reales en el rostro con el uso diario.

El maquillaje en crema es más amable con las arrugas que los productos en polvo. Foto: Freepik

Ahora lo sabes, preparar la piel, elegir fórmulas ligeras y saber aplicar los productos es la fórmula infalible para minimizar las arrugas en tu rutina de maquillaje.

