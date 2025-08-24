El cabello negro puede hacernos lucir elegantes, misteriosas y atrevidas. Sin embargo, cuando se retoca el tinte en el cabello, su mantenimiento requiere un poco más de dedicación para conservar esa intensidad y brillo que lo hacen destacar. En De Última te contamos cómo lograrlo.

¿Cómo lavar el cabello negro?

Uno de los errores más comunes al cuidar un pelo teñido es lavarlo en exceso. El agua caliente abre la cutícula capilar y provoca que el pigmento se deslave. Para evitarlo considera lo siguiente:

No laves tu cabello todos los días.

todos los días. Usa agua tibia o fría, mantiene el color y aporta brillo natural.

Elige un shampoo sin sal, son más suaves y prolongan la vida del tinte.

Complementa tu rutina con acondicionador, opta por opciones con aceite de coco o manteca de karité.

Según L’Oréal Paris, los productos libres de sal y con aceites naturales en su fórmula son esenciales para mantener la fuerza del color y evitar la resequedad en tu melena.

Usar agua fría al lavar el pelo negro intensifica el brillo y prolonga el tinte. Foto: Freepik

¿Qué tratamientos caseros ayudan a mantener el brillo del cabello negro?

Además del shampoo, complementar tu rutina de cuidado capilar es esencial. Complementa tu rutina con estos productos.

Mascarillas hidratantes: aplícalas una o dos veces por semana para mantener la suavidad y la luminosidad. Según Garnier, las mascarillas con manteca de karité y coco ayudan a nutrir profundamente el cabello teñido .

. Aceites naturales: el de argán, coco o jojoba son ideales para sellar puntas abiertas y evitarlas.

Protección térmica: si usas plancha o secadora frecuentemente, no olvides aplicar un protector antes; esto reduce el daño y potencia el brillo de tu melena.

Protección solar: el sol puede decolorar el negro y darle un tono rojizo. Puedes usar sombreros o productos con filtro UV.

Trucos para prolongar el tono del cabello negro

Además de la hidratación constante, hay pasos que puedes aplicar en tu rutina de cuidado capilar que hacen que tu cabello luzca como recién teñido:

Retoca las raíces cada 3–4 semanas.

Evita piscinas con cloro sin protección previa.

Usa fundas de satín para dormir, lo que reduce la fricción y el frizz en tu melena.

Las mascarillas hidratantes son clave para conservar un pelo negro luminoso y saludable. Foto: Freepik

El cabello negro teñido puede ser tan vibrante y sofisticado como quieras, pero requiere constancia y cuidados específicos. No necesitas productos costosos ni rutinas complicadas, basta con prestar atención a la hidratación, protegerlo del calor y del sol, y darle un poco de cuidado semanal con mascarillas o aceites. Con estos pasos, tu melena negra brillará como recién salida del salón.

