El tono desigual entre las raíces del cabello y el resto de la melena es un problema que enfrentan muchas personas con canas que se tiñen el pelo, debido al crecimiento natural. En muchos momentos, pueden sentir que están bien con su apariencia, pero en otros desean disimularlas.

Mientras se coordina la cita para ir al salón de belleza o se aparta el tiempo para teñir el pelo en casa, se puede recurrir a productos especiales para retocar las raíces de manera exprés y con duración limitada: hasta la próxima lavada. Son como un maquillaje, pero para el pelo.

El retocador de raíces en spray es uno de los más populares, aunque también hay presentaciones en polvo y crayón. Es la solución temporal en casos de emergencia, cuando vivimos situaciones como: “Hoy no me siento bien con mis canas y se empiezan a notar” o “Tengo una cena importante y me gustaría disimularlas, pero no tengo tiempo de ir al salón”.

El efecto raíz puede ser incómodo en algunas ocasiones. Foto: Freepik

Qué es el retocador de raíces en spray

Retocar las raíces del cabello es un gesto de belleza recurrente que practican quienes se tiñen el pelo, tengan canas o no. Consiste en aplicar un producto de coloración en las zonas donde se refleja el crecimiento del pelo, para emparejar el tono de toda la melena.

La velocidad de crecimiento del cabello es diferente en cada persona, pero en promedio podemos considerar de 0.5 a 1.7 centímetros cada mes, según Medical News Today.

El ritmo de crecimiento va a determinar cada cuánto tiempo hacer el retoque, pero podría ser cada 3 a 4 semanas. Ciertos tipos de mechas pueden disimularlas y prolongar este periodo entre retoques.

El retocador de raíces en spray o en aerosol es un cosmético diseñado para cubrir ese crecimiento, unificar el tono en el cabello y solucionar el "efecto raíz". A diferencia de los tintes para el cabello, es un producto de uso exprés con duración limitada: hasta la próxima lavada. Se asemeja al shampoo seco o la laca para el pelo.

El retocador de raíces en spray también puede ser útil para cubrir las primeras canas si aún no se desea recurrir al tinte para el cabello. Otro beneficio es que puede hacer ver el cabello con más volumen.

Marcas populares de belleza como L’Oréal Paris y Schwarzkopf ofrecen este tipo de producto en tonos universales, del rubio al negro. Lo aconsejable es cuidar que tu elección sea la del tono más parecido al de tu pelo.

El retocador de raíz en spray es uno de los más prácticos. Foto: YouTube, L'Oréal Paris

Cómo aplicar el retocador de raíces para cubrir las canas

Lo más recomendable es que leas las instrucciones del producto que adquieras. Pero, en líneas generales, su aplicación es sencilla y se puede resumir en estos pasos:

Agita el producto. Asegúrate de tener tu cabello seco y péinalo para facilitar la aplicación. Antes de vaporizar el producto sobre tu melena, agita bien el envase. Aplica sobre las canas. Sostén el retocador de raíces a 10-15 centímetros del cabello y aplica sobre las zonas que deseas cubrir. Puedes hacer ligeros movimientos con tu mano para que no se concentre en un solo punto. Deja que se seque y procede a peinar tu cabello como deseas lucirlo. Checa frente al espejo si no quedaron canitas por cubrir.

Puedes cubrir con tu mano las áreas del rostro cercanas al lugar donde lo aplicarás. Foto: YouTube, L'Oréal Paris

Qué debo considerar al usar un spray para cubrir las canas

Asegúrate de elegir el tono adecuado, cuenta con la asesoría de tu estilista y no temas al proceso de “ensayo y error” antes de dar con tu color.

Como el producto puede manchar tu ropa, cubre tus hombros con una toalla al momento de aplicarlo. ¡Al menos mientras adquieres destreza!

El producto también puede manchar la cara y las manos, no te preocupes que puedes eliminarlo con jabón. Cubre tu frente con las manos o una toalla de papel al atomizarlo.

Empieza con poco producto y añade capas para mejorar la cobertura si lo consideras necesario.

Es posible que tenga una sensación pegajosa aunque su aspecto sea muy natural. Evita tocar mucho tu pelo durante el día.

Lava bien el cabello después de usarlo para que no se acumulen residuos de producto y mantengas un cuero cabelludo sano.

Asegúrate de hallar un tono de spray similar al color de tu pelo. Foto: Freepik

¿Tienes algún otro tip para el uso de retocadores de raíces en spray? No dudes en compartirlo con tus mejores amigas para que los resultados de todas sean cada vez mejores.

