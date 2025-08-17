Si quieres disimular las canas y darle un toque extra a tu look, la clave está en elegir peinados que aporten volumen y utilizar accesorios que desvíen la atención de la raíz.

Según expertos de L’Oréal Paris, esta es una manera eficiente de esconder los cabellitos grises y blancos sin recurrir a tintes u otros procedimientos invasivos como la decoloración. Por eso, aquí te dejamos 5 estilos.

¿Qué peinados ayudan a esconder las canas?

¿Quieres un peinado sencillo pero efectivo? Por suerte te traemos opciones para todos los largos y tipos de pelo. El secreto aquí es elegir estilos que aporten volumen, lo que ayuda a esconder las canas y al mismo tiempo generan densidad.

No necesitas tener muchas herramientas ni peines especiales; con un poco de práctica se convertirán en tu look favorito:

1. Moño alto messy

Vas a necesitar: liga, pasadores y fijador.

Reúne el cabello en lo alto de la cabeza sin jalar y luego haz un chongo dejando algunos mechones sueltos para dar movimiento. Abre el moño con tus dedos para que se vea grande y despeinado; fija con 2–3 pasadores cruzados por debajo y finalmente agrega un poco de spray.

2. Trenza francesa suelta

Vas a necesitar: peine y ligas pequeñas.

Marca una raya lateral irregular (evita líneas rectas); toma 3 mechones en la zona superior e inicia una trenza francesa floja aumentando mechones solo de la parte superior.

Al llegar a la mitad de la cabeza, cambia a la trenza común de 3 mechones y ata con una liga; despeina la trenza tirando suavemente de los bordes y suelta algunos "baby hairs" para suavizar el look.

3. Diadema falsa de twists

Vas a necesitar: peine, 4–6 pasadores y spray fijador.

Marca una raya irregular tipo zigzag para romper la línea de canas; separa 2 mechones gruesos (uno de cada sien) y enróllalos sobre sí mismos hacia atrás (pegaditos a la línea del cabello como si dibujaras una diadema).

Sujeta el mechón derecho detrás de la oreja con 2 pasadores en “X” y repite del lado izquierdo, cruzándolo ligeramente por encima del primero. Afloja ambos rollitos con los dedos para dar volumen y rocía fijador en los laterales.

4. Chongo bajo trenzado

Vas a necesitar: liga y pasadores.

Haz una raya lateral irregular, divide el cabello en 2 secciones y realiza 2 trenzas suaves a los lados. Después, enrolla cada trenza hacia el centro de la nuca formando un chongo bajo; sujeta con pasadores en “X” y ajusta tirando un poco de la corona para ganar volumen.

5. Wet look con volumen

Vas a necesitar: gel o pomada con brillo, mousse y secadora.

Con el cabello húmedo aplica mousse en la zona frontal y seca elevando los mechones con un cepillo por 2–3 minutos; distribuye un poco de gel con tus manos desde los laterales y coronilla hacia atrás dejando la parte superior alta.

Al final, utiliza un peine de dientes anchos para crear "ondas húmedas" en la melena mediante movimientos de zigzag.

¿Cómo usar accesorios para ocultar las canas?

Otro consejo que comparten los expertos de Jotaeme Estilistas, es utilizar una diadema XL o un pañuelo para darle un toque chic al cabello con canas. Intégralos de la siguiente manera:

Diademas oversized: cubren gran parte del crecimiento del cabello; lucen perfectas con ondas sueltas o recogidos effortless.

Pañuelos estampados: dan un aire bohemio y son ideales para días en los que tienes poco tiempo.

Bandanas y turbantes: elevan cualquier look y cubren las canas de manera parcial o total, dependiendo de cómo los acomodes.

Accesorios como las diademas y pañuelos son perfectos para ocultar las canas en melenas largas y medianas. Foto: Freepik

Las canas pueden ser un sello de identidad; pero si quieres disimularlas, estos peinados rápidos, fáciles y con mucho estilo serán tus mejores aliados.

