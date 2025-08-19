Cristian Sáinz Castro, uno de los cantantes más reconocidos de México, volvió a dar de qué hablar pero esta vez no por su voz, sino por su estilo.

El intérprete de baladas fue captado en Miami durante el partido de Lionel Messi con el Inter Miami CF, luciendo un look valuado en casi 100 mil pesos. Aquí repasamos sus detalles.

¿Cuánto cuesta el look de Cristian Castro?

Este look de Cristian Castro desató comentarios por su precio y por la mezcla de prendas elegantes. El también actor apareció con prendas exclusivas de Gucci y Louis Vuitton, firmas con una gran trascendencia en la industria de la moda.

Para que te des una idea, esto cuesta cada pieza del atuendo:

Tenis Run Away Louis Vuitton con un precio de $22,300.

Camisa Gucci Bowling de algodón (a rayas azul claro y blanco) con un precio estimado de $30,500.

Short Gucci de algodón a rayas con un precio de $19,000.

En conjunto, Cristian Castro lució un atuendo de $71,800. Sin embargo, aún habría que sumar el precio de su reloj y medias blancas que le dieron un toque sport.

Cristian Castro lució su cabello rubio platinado, detalle que resaltó bajo el sol de Miami. Foto: Instagram @sofia_96castro

¿Qué detalles destacan en este look de Cristian Castro?

El look de Cristian Castro en el partido de Messi no solo sorprendió por el precio de sus prendas de lujo, sino también por los detalles que lo hicieron único y muy comentado en redes sociales.

Camisa Gucci Bowling: de manga corta, azul claro con rayas finas y pequeños logos bordados de la marca Gucci que le daban un aire retro.

Esta camisa Gucci fue la parte inicial del outfit de lujo de Cristian Castro .Foto: Gucci.com

Short Gucci a juego: un diseño ligero y cómodo que construye un conjunto coordinado, perfecto para el clima de Miami.

El look de Cristian Castro se completa con un short Gucci de algodón a rayas valuado en $19,000. Foto:Gucci.com

Tenis Run Away Louis Vuitton: blancos con detalles dorados y suela amarilla vibrante, aportando un contraste y un toque juvenil al look.

El look de Cristian Castro sorprendió con calcetas largas, un detalle juvenil que acompañó con estos tenis. Foto: louisvuitton.com

Calcetas altas blancas: un detalle inesperado que rompió con lo convencional.

Reloj plateado discreto pero elegante.

Cabello rubio platinado: peinado hacia atrás con un aire relajado, que añadió frescura a su imagen.

La combinación de lujo con elementos deportivos es una de las fórmulas preferidas por los artistas que desean mantener estilo sin perder comodidad. Y Cristian Castro fue el ejemplo perfecto de esta tendencia.

¿Cómo ha evolucionado el estilo de Cristian Castro a través del tiempo?

El estilo de Cristian Castro ha evolucionado con los años, pasando de lo clásico a lo experimental. En la década de los 90 lo veíamos con trajes formales y una imagen impecable, pero ahora se mantiene explorando atuendo llamativos.

Por ejemplo, en TikTok, su estilista mostró cómo el cantante se tiñó el cabello color menta, causando sorpresa en los fans. Y en su etapa rockera con La Esfinge, adoptó un look más oscuro y rebelde.

Sin duda, Cristian Castro es un ícono de moda que desafía e impone, siempre conservando su esencia y sin importar el qué dirán.

