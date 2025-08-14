En la tercera gala de nominación de La casa de los famosos México, la presentadora Galilea Montijo volvió a deslumbrar con su look. Desde que inició la tercera temporada, no ha dejado de sorprender con los diseños que luce, guiados por su fashion stylist Jessica Marmolejo.

El miércoles impactó con un total look de piel de color negro creado por talento mexicano, además, en las imágenes que compartió en redes sociales sumó un accesorio que impulsa el orgullo de ser mexicano con mucho estilo: una bolsa que todas van a querer.

Galilea Montijo luce total look de piel en La casa de los famosos México 3

Los looks de Galilea Montijo en La casa de los famosos son de lo más esperado del popular programa. En la tercera noche de nominaciones, la presentadora lució un impactante total look de piel elegante y sensual.

Como parte del conjunto destaca una maxifalda de tiro alto con corte sirena moderno, ceñida en la parte superior y con sutil forma en A en la parte inferior. La falda de piel se completa con un sexy chaleco de cuello alto, que lleva con cremallera abierta en el abdomen.

Galilea Montijo luce total look de piel de marca mexicana. Foto: Especial. Instagram @galileamontijo/ @fernando.dumas

La famosa complementa este look con joyería de plata XL con formas orgánicas: aretes y brazalete.

El look de Galilea Montijo fue creado por José Sánchez, un referente en el diseño de prendas de cuero elegantes en la moda mexicana.

Leer también: Galilea Montijo muestra cómo llevar un vestido boho esta temporada

El auténtico bolso de Galilea Montijo que expresa orgullo mexicano

En las fotografías que compartió la conductora en Instagram, destaca un accesorio que complementa su chaleco y su falda de piel. Se trata de una bolsa tote de cuero en exquisito tono plateado con la frase “From Mexico to the World” (De México para el mundo). La pieza es también del diseñador mexicano José Sánchez.

El plateado destaca en los detalles del look de Galilea Montijo. Foto: Especial. Instagram @galileamontijo/ @fernando.dumas

Galilea y su trenza XL

Desde que comenzó la tercera temporada de La casa de los famosos, Montijo ha apostado por el cabello extralargo, con extensiones que lucen muy naturales. Esta vez lleva su melena en un peinado pulido con trenza XL alta y el toque chic de un mechón suelto cerca del rostro.

La presentadora de LCDLFMX está en una etapa de melena XL. Foto: Especial. Instagram @galileamontijo/ @fernando.dumas

Con la llegada del otoño, las prendas de piel comenzarán a tener gran auge y Galilea Montijo desde ya adelanta tendencias con este outfit: el total look de cuero es una gran apuesta en 2025.

Leer también: Eiza González luce impactante total look de cuero: crop top y falda lápiz

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters