Desde su aparición en "Sex and the City", Carrie Bradshaw —interpretada por la actriz Sarah Jessica Parker— conquistó las calles de Nueva York y las pantallas de todo el mundo con un estilo que rompía moldes.

Este personaje era capaz de llevar un vestido de diseñador con la misma naturalidad que una prenda de segunda mano; prácticamente, convirtió a la moda en su lenguaje.

Y aunque pasen los años, Carrie Bradshaw sigue siendo una inspiración para las nuevas generaciones que buscan definir su estilo. Hoy te mostramos la evolución de este ícono televisivo.

Leer también Dua Lipa vuelve a sorprender con bikinis de lunares, la obsesión del verano

¿Cómo evolucionó el estilo de Carrie Bradshaw durante los años?

A través de cada episodio de la serie pudimos constatar que el armario de Carrie Bradshaw siempre estuvo en constante evolución.

Durante la década de los 90, la diseñadora y estilista Patricia Field convirtió a este personaje en un ícono mediante las siguientes estrategias:

Mix and match: looks que mesclaban texturas y estilos "aparentemente opuestos" hasta darles armonía.

Accesorios con carácter: sombreros, bolsos y joyas que proyectaban su personalidad vanidosa y desafiante.

Zapatos: los Manolo Blahnik fueron un distintivo en los atuendos.

Con la llegada de "And Just Like That", la diseñadora de vestuario Molly Rogers tomó las riendas de este personaje, así que mantuvo intacta la esencia de Carrie Bradshaw pero la modernizó.

En dicha producción, su estilo era más refinado; la veíamos con prendas fluidas, estampados inesperados y combinaciones arriesgadas.

¿Cuáles son los looks más icónicos de Carrie Bradshaw?

Carrie Bradshaw tiene el poder de contar historias a través de la ropa. En cada outfit refleja una parte de su personalidad y vida, razón por la que sigue siendo un referente en la moda contemporánea.

Entre sus looks emblemáticos destacan un vestido drapeado blanco con acabado perlado y sofisticado, prenda que captura su elegancia innata:

También se suma su atuendo con una maxi bata naranja con flecos violeta, cuya apariencia es bohemia y vibrante. Fiel a su personaje, dejó su cabello rubio suelto y despeinado:

Otra opción es su vestido rosa bordado con pedrería y acompañado por un sombrero escultural. La prenda parece ser de dos piezas, ya que la parte superior es rosa pastel mientras que la falda es magenta:

¿Qué tips de moda nos deja Carrie Bradshaw?

Sin duda, todos recordamos a Carrie Bradshaw con vestidos de caída amplia, blusas lenceras, zapatillas de tiras delicadas y hasta stilettos en punta triangular.

Pero más allá de las prendas, hay una serie de lecciones que nos ha dejado para la posterioridad, por ejemplo:

Una prenda puede mantenerse vigente con los accesorios adecuados.

"Más es más”, pues la extravagancia y la elegancia no se contradicen.

Layering inteligente, es decir, sobreponer prendas para adaptarse al clima sin sacrificar estilo.

La evolución de Carrie Bradshaw es una prueba de que la moda no se trata de tendencias pasajeras, sino que el verdadero estilo nace de atreverse a lo diferente.

Leer también ¿Cómo Key de SHINee redefine la moda genderless en su nuevo álbum “Hunter”?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters