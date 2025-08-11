Kim Kibum, mejor conocido como Key, integrante del grupo surcoreano SHINee y uno de los referentes del K-pop, presenta en su nuevo álbum “Hunter” una propuesta visual donde la moda se convierte en un lenguaje sin género.

Desde su primera visita a Latinoamérica en 2014 con el SHINee World III hasta su más reciente participación en mayo de 2025 en el SMTOWN Live 2025, junto a artistas como Super Junior, NCT, aespa y EXO, ha mostrado un estilo con combinaciones que integran influencias artísticas y elementos de moda experimental.

¿Por qué la moda genderless ocupa un papel protagónico en el álbum “Hunter” de Key?

En el estilo de Key, la moda genderless es un recurso que combina referencias tradicionalmente masculinas y femeninas, generando composiciones visuales flexibles. Sus elecciones abarcan siluetas estructuradas, transparencias, texturas metálicas y materiales poco convencionales.

Entre sus influencias se encuentra Lady Gaga, reconocida por integrar su música, vestuario y narrativa visual como parte de una misma identidad artística. Este enfoque le permite desarrollar una propuesta en la que la moda es una extensión de su obra musical.

Dentro de “Hunter”, esta visión se refleja en estos looks clave que combinan moda y discurso como narrativa artística.

Este vestuario pertenece a la colección No Season 2025, titulada “2005”, creada por la diseñadora Vicki. Este diseño es credo como un homenaje nostálgico. Incorpora fibras dead-stock, encaje y piel sintética impresa y bordada.

Atuendo de Key inspirado en armaduras, perteneciente a la colección No Season 2025 “2005”. Foto: Instagram @_lalune_official_ Foto: Instagram @shinee

Este look integra:

Un diseño futurista con una silueta que se ajusta al cuerpo como una armadura.

Relieves que aportan volumen tridimensional.

Su estética se sitúa entre el futurismo de pasarela y el vestuario conceptual.

Key complementa este look con los "Dragon Armor Chaps Pants", una pieza de edición limitada elaborada bajo pedido. Su diseño incorpora:

Key de SHINee abre la era Hunter con un look futurista. Foto: Instagram @_lalune_official_

Pantalones desmontables con paneles que simulan placas de armadura de dragón.

Costuras en contraste y broches metálicos que aportan textura visual.

Producción personalizada, con un tiempo estimado de uno a dos meses.

¿Qué impacto tiene Key en la moda del K-pop actual?

De acuerdo con el medio "Koreaboo", la presencia de Key en el K-pop ha introducido looks con prendas genderless que han motivado a otros artistas y diseñadores a explorar la neutralidad de género en el vestuario, incorporando piezas que trascienden las divisiones de la moda masculina.

Key apuesta por accesorios y prendas que rompen cualquier molde. Foto: Instagram @shinee

En este segundo outfit de Hunter, el estilo genderless se refuerza con accesorios que captan la atención: uñas largas pintadas en negro con detalles metálicos, anillos y guantes de malla.

El conjunto incluye un suéter de red blanco con fibras deshilachadas, alas de plumas blancas, pantalones tie-dye en tonos oscuros y un gorro tejido adornado con cadenas plateadas. El maquillaje de acabado perlado complementa la composición del outfit.

En “Hunter”, Key de SHINee establece su posición en el K-pop como un artista que utiliza la moda y los looks como herramientas narrativas.

Su trabajo con diseñadores contemporáneos y su apuesta por la moda genderless consolidan un estilo que conecta la música, el diseño y la identidad visual en un mismo lenguaje creativo.

