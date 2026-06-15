El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, informó que nueve de cada diez estaciones de servicio del país ya venden la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, como parte del seguimiento al acuerdo para estabilizar los precios de los combustibles.

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario señaló que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.68 pesos por litro, mientras que el diésel registró un promedio de 27.15 pesos, cinco centavos menos que la semana anterior.

Escalante Ruiz destacó que el cumplimiento en el precio del diésel también mostró avances al pasar de 73.1% a 75% de las estaciones que ya comercializan este combustible por debajo de los 27 pesos por litro.

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Como parte del monitoreo semanal, Profeco identificó una estación de servicio de Pemex en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, como una de las que ofrece precios más justos para la gasolina regular. En contraste, señaló a una estación Oxxo Gas en Gómez Palacio, Durango, por mantener márgenes de ganancia elevados, con un precio de 24.99 pesos por litro.

En materia de consumo básico, el procurador informó que la canasta básica de 24 productos mantiene una tendencia estable. El establecimiento con el precio más bajo se ubicó en Durango, donde fue encontrada en 777.90 pesos, mientras que el precio más alto registrado fue de 949 pesos en León, Guanajuato.

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Respecto al jitomate, Escalante Ruiz destacó que el precio continúa disminuyendo gracias al Acuerdo Nacional contra la Inflación y la Carestía. El promedio nacional en centrales de abasto se ubicó en 44.66 pesos por kilogramo, por lo que recomendó a los consumidores acudir a estos centros de distribución para encontrar mejores precios.

Profeco mantiene operativo especial por el Mundial 2026

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el titular de Profeco informó que la dependencia mantiene un operativo especial de vigilancia y asesoría en los tres estadios sede del país, cuatro aeropuertos internacionales, zonas de Fan Fest y 143 puntos de alta afluencia turística y comercial.

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El funcionario explicó que el objetivo es orientar, vigilar y defender los derechos de los consumidores nacionales y extranjeros durante el desarrollo del torneo.

Además, anunció que la edición especial de la Revista del Consumidor dedicada al Mundial incluye un estudio de calidad sobre 49 modelos de pantallas LED de 13 marcas, con el fin de que los consumidores cuenten con información para realizar compras informadas.

Finalmente, Profeco reiteró el llamado a consultar su mapa virtual para localizar gasolineras con precios justos, comparar costos de productos básicos y acceder a herramientas de información para el consumo responsable.

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