Nueva York. Fox Corporation anunció este lunes que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir la plataforma de 'streaming' Roku por 22 mil millones de dólares, según anunció la cadena en un comunicado.

La operación, que ya ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas, valora las acciones de Roku en 160 dólares cada una. Fox pagará 96 dólares en efectivo y 0,9693 acciones de clase A por cada título de la plataforma.

El objetivo principal de esta multimillonaria adquisición es crear "una plataforma tecnológica y de medios a gran escala" que logre una mayor monetización y alcance, ya que la nueva entidad combinará el contenido de deportes, noticias y entretenimiento de Fox con el ecosistema de televisión conectada de Roku.

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Asimismo, esta unión otorga a Fox acceso a uno de los sistemas operativos de televisión más grandes de EU, ya que Roku llega a 100 millones de hogares en todo el mundo.

De este modo, la empresa combinada se convertirá en el tercer actor más grande de la televisión en Estados Unidos en cuota de pantalla.

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El presidente ejecutivo de Fox, Lachlan K. Murdoch, calificó la firma del acuerdo como un "momento decisivo" y una extensión natural de la estrategia de la corporación.

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"Este es un momento decisivo para FOX y una extensión natural de la estrategia deliberada y enfocada que hemos estado ejecutando durante casi una década. En 2019, reorientamos la empresa hacia las noticias y los deportes en directo", afirmó Murdoch.

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El presidente ejecutivo, además, recalcó que esta combinación transformará el alcance de Fox "hacia sectores verticales de alto crecimiento y supondrá un cambio cualitativo en el perfil de crecimiento global".

Por su parte, el fundador y director ejecutivo de Roku, Anthony Wood, señaló que la fusión les permitirá escalar más rápido e innovar de manera más agresiva para los espectadores y anunciantes.

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Wood mantendrá un papel en la nueva empresa y se unirá a la junta directiva de Fox.

Tras el cierre de la operación, los actuales accionistas de Fox poseerán aproximadamente el 73% de la empresa resultante, mientras que los accionistas de Roku tendrán cerca del 27%.

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