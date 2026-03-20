Un jurado federal en Estados Unidos concluyó el viernes que el magnate Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter al criticar a esa red social al mismo tiempo que se preparaba para comprarla mediante un acuerdo por 44 mil millones de dólares, informaron varios medios.

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Después de tres semanas de un juicio civil, el jurado de un tribunal de San Francisco consideró que dos tuits publicados por Musk en mayo de 2022 contenían declaraciones falsas que hicieron caer el precio de las acciones de Twitter.

El veredicto podría determinar que el hombre más rico del mundo pague hasta 2 mil 600 millones de dólares en daños y perjuicios, según reportaron CNBC y otros medios de comunicación.

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