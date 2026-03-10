Más Información

El empresario es por segundo año consecutivo la persona más rica del mundo después de duplicar su patrimonio, que superó los 830 mil millones de dólares, según el ranking anual de la revista publicado este martes.

Musk es el principal accionista de la fabricante de vehículos eléctricos , de la empresa aeroespacial SpaceX, la red social X y de la compañía de xAI.

Según Forbes, la fortuna del empresario se ha disparado de los 342 mil millones de dólares hace un año, a los 839 mil millones en la actualidad.

Musk tiene más del triple de patrimonio que el segundo y el tercero de la lista del medio especializado, los cofundadores de, Larry Page (257 mil millones) y Sergey Brin (237 mil millones).

Según la revista estadounidense, conocida por su clasificación anual de las mayores fortunas del mundo, el planeta cuenta ahora con 3.428 mil millonarios, 400 más que hace un año.

Entre los mil millonarios del mundo acumulan 20,1 billones de dólares, frente a los 16,1 billones de hace un año.

