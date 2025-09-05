El consejo de administración del fabricante de autos eléctricos Tesla propuso un paquete de remuneración a su dueño Elon Musk que podría elevarse hasta 1 billón de dólares, si se cumple con ciertas condiciones.

El plan, previsto para 10 años y que debe ser aprobado por los accionistas, contempla la adjudicación de beneficios a Musk basado en la valorización bursátil de Tesla, según un informe de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La cantidad máxima que podría conseguir Musk equivale a 12% del capital actual de la empresa, pero está condicionado a un "crecimiento estratosférico" y a una valorización bursátil de 8.5 billones de dólares.

