Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

En reciprocidad, Sheinbaum pidió extraditar a algunos reos

Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

Lorena se desvanece; se mantiene alerta por lluvias

FGR investiga agresión de Alito Moreno contra Noroña; realizará reconstrucción de los hechos en la Comisión Permanente

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Amarran a trabajador de la CFE a poste de luz en Dzemul, Yucatán; vecinos denuncian 12 horas sin energía eléctrica

Juez federal concede suspensión provisional al América; partidos podrán realizarse con público en el Estadio Ciudad de los Deportes

Repuntan asesinatos en Acapulco; ya van ocho en dos días

Mejoras en el Tren Ligero, listas en marzo

El consejo de administración del fabricante de autos eléctricos propuso un paquete de remuneración a su dueño Elon Musk que podría elevarse hasta 1 billón de dólares, si se cumple con ciertas condiciones.

El plan, previsto para 10 años y que debe ser aprobado por los accionistas, contempla la adjudicación de beneficios a Musk basado en la de Tesla, según un informe de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La cantidad máxima que podría conseguir Musk equivale a 12% del capital actual de la empresa, pero está condicionado a un "crecimiento estratosférico" y a una valorización bursátil de 8.5 billones de dólares.

ViveUSA

Nuevo apoyo de Bienestar cómo obtener 200 mil pesos si eres mayor de edad. Foto: Adobe / Canva

Nuevo apoyo de Bienestar: cómo obtener 200 mil pesos si eres mayor de edad

Nuevo día feriado en México ¿Cuánto me deben de pagar si trabajo el día de la Inauguración del Mundial 2026 ¿Qué dice la SEP. Foto: Adobe / Canva

Nuevo día feriado en México: ¿Cuánto me pagarán si trabajo el día de la inauguración del Mundial 2026? ¿Hay clases? ¿Qué dice la SEP?

Visa americana. iStock

Embajada publica 5 preguntas para saber si puedes renovar la visa americana SIN ENTREVISTA

¿Cómo consultar la CCT, indispensable para registrar a tu hijo en la Beca Rita Cetina? Paso a paso. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Beca Rita Cetina

¿Cómo consultar la CCT, indispensable para registrar a tu hijo en la Beca Rita Cetina? Paso a paso

Príncipe Harry y Meghan Markle. Foto: LEAL-OLIVAS / AFP

¿Privilegiado? Así es la visa dorada A-1 que podría tener el Príncipe Harry para vivir en Estados Unidos