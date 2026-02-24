La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su equipo jurídico analiza la posibilidad de emprender acciones legales contra el empresario estadounidense Elon Musk, luego de que este afirmara en redes sociales que la Mandataria “repite lo que los líderes de los cárteles le piden que diga”

En conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal señaló que el tema ya es revisado por sus abogados, aunque dejó claro que para ella lo más relevante es el respaldo ciudadano.

“Pues estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo estaban viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad”, expresó.

Sheinbaum minimizó los señalamientos del también dueño de la red social X y sostuvo que la mayoría de la población reconoce el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y el gobierno federal.

“La gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país, por el bienestar de las y los mexicanos. Y eso es lo que va a guiarnos”, afirmó.

La Presidenta calificó como “absurdo” el señalamiento que vincula a su administración con el crimen organizado y aseguró que ese tipo de acusaciones “se caen por sí solas”.

“Este absurdo de que el narco-gobierno, si antes era un absurdo decirlo, pues ahora todavía más. Entonces se cae por sí solo. Ya no saben ni qué inventar, la verdad. Hasta risa da”, dijo.

En su mensaje, también criticó a comentaristas y sectores de la oposición que —aseguró— cuestionan cualquier acción de su gobierno en materia de seguridad.

“Que si antes era ‘abrazos, no balazos’, entonces no; que si ahora se detuvo a un miembro de la delincuencia, tampoco; que si en el traslado perdió la vida, tampoco. Puro invento. Nunca van a estar de acuerdo con nosotros, hagamos lo que hagamos”, señaló.

Sheinbaum acusó “mucha hipocresía” en quienes, dijo, primero señalan autoritarismo y luego atribuyen las decisiones de su gobierno a presiones externas, particularmente de Estados Unidos.

“Dicen que el gobierno es autoritario, que ahora la nueva es que fue por presión de Estados Unidos, que la Presidenta está presionada por Trump. Cualquier cosa”, apuntó.

Finalmente, reiteró que su administración continuará enfocada en atender las demandas ciudadanas y en mantener una comunicación directa con la población.

