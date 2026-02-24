Tras la caída y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mecho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se desataron bloqueos, enfrentamientos armados, incendios a locales y vehículos particulares en 20 estados del país.

"El Mencho" fue capturado en el municipio de Tapalpa junto a otros miembros de la organización criminal, donde también hubo integrantes que perdieron la vida en un enfrentamiento entre miembros del Ejército y Guardia Nacional.

Luego de la muerte del líder del CJNG, en el municipio de Tapalpa, EL UNIVERSAL pudo acceder al refugio donde se ocultaba Oseguera Cervantes.

El lugar se llama Tapalpa Country Club, un lugar de descanso y relajación. En la residencia con el número 39 se encontraron desde medicamentos, comida y artículos de higiene, así como abundantes figuras religiosas que formaban altares religiosos a San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, San Chárbel, una oración a Santa Rita de Casia, un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y un escrito a mano del Salmo 91, el cual dice lo siguiente:

Morando bajo la sombra del Omnipotente

El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación.

El Salmo bíblico fue escrito a mano en una hoja de cuaderno en enero de 2026, e indica que hay que confiar en Dios porque puede librar de enemigos, de enfermedades e incluso de la muerte, así como de la fuerza que el omnipotente puede dar al tomarlo por guía, lo que toma un sentido irónico debido a lo ocurrido en Tapalpa el pasado 22 de febrero, día en el que el capo del narcotráfico más buscado en el país e internacionalmente murió al ser abatido por elementos de las Fuerzas Armadas.

El Mencho padecía insuficiencia renal , por lo que se encontró un medicamento denominado Tationil Plus, que se utiliza como agente terapéutico complementario para esta enfermedad. Era atendido en una clínica privada para tratar su enfermedad.

