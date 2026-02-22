Más Información

Tras caída de "El Mencho" despliegan operativo por ambulancia forense en CDMX; va del AICM a FGR

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

"El Mencho" contaba con hospital privado en Jalisco; líder del CJNG se atendía por insuficiencia renal

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Sheinbaum llama a la calma tras bloqueos por muerte de "El Mencho"; destaca coordinación con los estados

En la comunidad El Acíhuatl, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, el gabinete de seguridad federal identificó un hospital que el capo Nemesio Oseguera Cervantes, , mandó construir para atenderse de los males que le aquejan.

En 2019, autoridades federales obtuvieron información de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de 54 años, padece insuficiencia renal, lo que ha deteriorado su salud y dificultado su refugio en zonas serranas del estado de Jalisco, Michoacán y Colima.

De acuerdo con información de inteligencia, a la que tuvo acceso , en julio de 2020, el centro de salud está ubicado en una zona arbolada, entre varias casas, con diversos caminos de acceso.

Es un inmueble grande y equipado por órdenes de Oseguera Cervantes, para él, su familia, su círculo de seguridad y los habitantes de dicha localidad, a no más de 50 kilómetros de Villa Purificación, uno de los principales bastiones del CJNG donde en mayo de 2015 derribaron un helicóptero del Ejército mexicano durante un operativo del gobierno federal para capturar al capo.

