Más Información
Tras caída de "El Mencho" despliegan operativo por ambulancia forense en CDMX; convoy va del AICM a la FGR
Sheinbaum llama a la calma tras bloqueos por muerte de "El Mencho"; destaca coordinación con los estados
Atomización del CJNG es poco probable, asegura experto; ve a cinco candidatos a suceder a “El Mencho”
La mañana de este 22 de febrero, fuerzas del Ejército Mexicano, en coordinación con otras dependencias de seguridad, abatieron durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los criminales más buscados y peligrosos del mundo.
El Cártel Jalisco Nueva Generación, del que Oseguera Cervantes era fundador y líder, es responsabilizado por numerosos homicidios contra grupos rivales y ataques contra fuerzas de seguridad mexicanas, además de presuntos intentos de asesinato contra funcionarios públicos.
Entre uno de esos intentos se encuentra el de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Lee también "El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco
La mañana del pasado 26 de junio de 2020, García Harfuch fue víctima de un atentado en la colonia Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo. El mismo funcionario atribuyó la agresión al CJNG.
¿Cómo fue el atentado contra García Harfuch?
La emboscada ocurrió cerca de las 18:30 horas, cuando alrededor de 28 sicarios provenientes de Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Michoacán, Ciudad de México y un colombiano ejecutaron el plan. Cabe destacar que una semana antes Harfuch había sido amenazado de muerte.
La agresión contra el funcionario dejó como consecuencia a tres personas muertas, cinco lesionadas, 19 detenidas y cientos de casquillos de alto calibre percutidos sobre Paseo de la Reforma y Monte Blanco.
Lee también Perfil: El ascenso y caída de “El Mencho”; era el rostro del CJNG y uno de los capos más buscados del país
Tras la agresión se logró la detención de José Armando "N", "El Vaca", acusado de ser el autor intelectual de la emboscada, así como uno de los principales sicarios del cártel.
Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva
mahc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]