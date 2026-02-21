Alma Rosa Rivera Martínez, “La Leona”, presunta pareja sentimental de José Gregorio Lastra Hermida, “El Lastra”, reclutador de sicarios para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculado con el Rancho Izaguirre, fue detenida ayer en el municipio de Tala, Jalisco.

Según reportes federales, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) la ubicaron en la colonia San Javier de dicha localidad controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde la aprehendieron y posteriormente las trasladaron a las instalaciones de la FGR en Guadalajara.

Diversas investigaciones señalan que Rivera Martínez asumió el rol de reclutadora del CJNG, tras la captura el año pasado de “El Lastra” por su relación con la operación del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, utilizado como centro de reclutamiento y adiestramiento de sicarios.

En el rancho, ubicado en el municipio de Teuchitlán, se encontraron decenas de maletas y mochilas, así como ropa y otros artículos personales. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

En marzo de 2025, José Gregorio Lastra Hermida, alias "El Lastra", presunto encargado de reclutar personas en campos de adiestramiento del CJNG, fue detenido en la capital del país.

“El Lastra” aparece en una lista de libretas de apuntes de reclutas localizadas por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. En una de ellas, se le identifica como “Comandante Lastra”, instructor en actividades como “pista, armamento y desarme”.

