Autoridades estatales fueron alertadas por vecinos de la colonia Ranchería Río Viejo, primera sección, de Centro, sobre el hallazgo de bolsas de plástico del que sobresalía la cabeza de un menor de edad.

Los restos humanos fueron abandonados a la orilla de la carretera y de acuerdo con las fotografías se trataba de una persona del sexo masculino, cuyo cuerpo estaba decapitado.

Foto: Especial
Foto: Especial

Los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) encontraron junto al cuerpo una cartulina, presuntamente firmada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), con amenazas hacía grupos contrarios.

Los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron la carpeta de investigación y trasladaron los restos del menor al Servicio Médico Forense (Semefo), para su plena identificación.

Se desconoce la identidad de la persona y la autoridad no ha emitido ningún pronunciamiento sobre estos hechos.

