Culiacán. - En una nueva escalada de violencia en distintos municipios de Sinaloa, se registraron cuatro nuevos asesinatos y una vivienda fue atacada con armas automáticas en pleno centro de la capital del estado. Entre las víctimas se encuentra una mujer, cuya pareja resultó herida sobre la Maxipista Mazatlán-Culiacán.

Las autoridades federales fueron alertadas que a la salida de la ciudad de Mazatlán una pareja que viajaba en un vehículo fue atacada a balazos, en el atentado una mujer, cuyo nombre no se dio a conocer, perdió la vida, en tanto que su acompañante Aldo “N”, presuntamente agente de tránsito, resultó herido.

En el municipio de Escuinapa, en el fraccionamiento Infonavit Loma Linda, fue atacado a balazos una persona del sexo masculino mientras caminaba. Los cuerpos de auxilio que acudieron a la zona determinaron que este no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado.

Varias personas armadas atacaron a un grupo de deportistas que se encontraban en una cancha de Pádel, en el fraccionamiento de Isla Musala, en Culiacán. Uno de ellos de nombre Juan Carlos “N”, falleció en ese lugar a causa de las lesiones y dos de sus compañeros fueron trasladados a un hospital heridos.

En una de las calles de la colonia Lomas del Boulevar, en la parte sur-poniente de la capital del estado, fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino envuelto en plásticos, con los pies y las manos atadas, al cual le colocaron una cartulina con un mensaje.

Una casa de dos pisos, ubicada por la calle Antonio Rosales, en pleno centro de la capital del estado, fue objeto de detonaciones de armas de fuego, por lo que la fachada, puertas y ventanas resultaron dañadas, sin que se reportaran personas lesionadas.

afcl