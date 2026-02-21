Chilpancingo.— La estudiante del Colegio de Bachilleres (Cobach) plantel 2 de Acapulco, Melany Gissel Bravo Leyva, asesinada en un ataque armado, fue velada en su domicilio en el barrio de Las Crucitas en el centro de Acapulco, custodiada por policías del estado. Alrededor de las 4 de la tarde del viernes, el ataúd salió de su casa hacia el panteón de la colonia Jardín. Todo el cortejo fúnebre fue custodiado por agentes estatales.

La mañana del jueves, fuera de las instalaciones del Cobach fue atacado a balazos un chofer de una camioneta del transporte público. En el ataque quedaron heridos el chofer y dos estudiantes del colegio. El chofer fue trasladado al hospital general de El Quemado donde murió.

Las dos estudiantes fueron trasladadas a un hospital privado cercano a la escuela. Cuatro horas después murió Melany Gissel. La otra estudiante, Paloma de Jesús, fue reportada como estable.

Lee también Denuncian abandono de vacunación en La Montaña

Profesores del Cobach exigieron justicia por el asesinato de la estudiante y garantías de seguridad. Mientras que la dirigencia del PRI nacional condenó el ataque y lamentó que el puerto vuelva a ser escenario de violencia desbordada.

“La inseguridad sigue arrebatando vidas y sembrando miedo entre las y los acapulqueños que todos los días salen a trabajar o a estudiar sin la certeza de regresar a casa. Lo ocurrido es indignante y refleja la grave crisis de violencia que atraviesa la ciudad y el estado”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero exigió a la Fiscalía General del Estado que investigue el crimen y que no quede en impunidad.

Lee también Policía de Chilpancingo: Abuso e impunidad

Sobre el crimen, la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, no se ha manifestado públicamente. En tanto, en los primeros minutos de este viernes fueron hallados los cadáveres de un hombre y una mujer en el poblado de La Sábana.

Según el reporte policiaco, los dos cadáveres estaban desmembrados dentro de cinco bolsas de plástico. El reporte indica que los cuerpos fueron arrojados por hombres que iban a bordo de un vehículo.