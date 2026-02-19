Acapulco.- Un chofer de una unidad de transporte público resultó muerto y dos estudiantes de bachilleres heridas durante un ataque por parte de hombres armados.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 7:00 horas, cuando los estudiantes entraban al Colegio de Bachilleres, plantel 2, de la colonia Chinameca, en la zona suburbana de Acapulco.

En redes sociales circula un video en el que se observa que una de las estudiantes heridas es cargada por uno de sus compañeros hasta la entrada del plantel, mientras sus compañeros corren y gritan.

Por este hecho, el Colegio de Bachilleres anunció la suspensión de clases.

Hasta este mediodía las autoridades municipales ni estatales habían dado información sobre el hecho .

