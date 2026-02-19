Tres policías estatales de Colima fueron arrestados por elementos de la Fiscalía estatal por su presunta participación en el atentado contra el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Heriberto Morentín Ramírez, ocurrido en diciembre pasado.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó que las investigaciones de la Fiscalía estatal permitieron obtener indicios que apuntan a que los policías estatales identificados como José Caín "N", Jorge Gabriel "N" y Rosa Martha "N", fueron cómplices en el plan para emboscar al funcionario, por lo que se liberaron órdenes de aprehensión en su contra.

El intento de homicidio ocurrió la mañana del 9 de diciembre de 2025 en la zona norte de la ciudad de Colima, cuando el funcionario se trasladaba hacia las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública para iniciar su jornada laboral; tras el ataque, Morentín Ramírez resultó herido, pero logró escapar a pie del sitio para solicitar apoyo.

Lee también Capturan a presunto implicado en atentado contra funcionario de Colima; fue puesto a disposición de la Fiscalía estatal

El secretario de Seguridad Pública, Fabián Gómez Calcáneo, enfatizó que estas acciones pertenecen a la estrategia “Enjambre Colima”, diseñada para erradicar la corrupción en todos los niveles del estado:

“Para ser ejemplares hay que poner el ejemplo, el uniforme no es un privilegio, es una obligación de honestidad y transparencia; todo aquel uniformado que haga mal uso del uniforme o aproveche esa circunstancia para delinquir va a ser detenido, así como los políticos que los respalden o protejan”.



Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL