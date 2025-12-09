Más Información
Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice
SRE: Buscaremos llegar a un acuerdo con EU por adeudo de agua; vamos a respetar derecho humano al líquido, afirma
Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, fue atacado a tiros la mañana de este martes mientras se dirigía a trabajar; la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que el funcionario se encuentra herido pero estable.
Los hechos ocurrieron poco después de las 7:00 horas cuando Morentín Ramírez se trasladaba en una pick up blanca por la avenida Ignacio Sandoval, casi al cruce con el Tercer Anillo Periférico, en el norte de la ciudad, y fue alcanzado por sus agresores, quienes le dispararon en al menos seis ocasiones.
Lee también Sujetos atacan a machetazos a tres jóvenes en una fiesta en Ahome, Sinaloa; Fiscalía inicia investigación
El funcionario solicitó apoyo y fue trasladado hasta un hospital para recibir atención mientras elementos de diferentes corporaciones de seguridad aseguraron la zona para iniciar con las pesquisas que quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado.
“Las personas que encabezamos e integramos las corporaciones e instituciones con asiento en la Mesa de Coordinación Estatal condenamos el atentado, manifestamos nuestras consideraciones hacia el funcionario afectado y a sus familiares en estos momentos difíciles; asimismo, de inmediato estamos ya colaborando de manera coordinada con la FGE en la investigación correspondiente para identificar y llevar ante la justicia a las personas responsables del mismo”, señaló en un comunicado el gobierno estatal.
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]