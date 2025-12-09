Culiacán.- En la celebración de una fiesta en el ejido Independencia del municipio de Ahome se registró una riña en la que intervinieron un grupo de los denominados “macheteros”, por usar como arma la herramienta del trabajo en el campo, los cuales lesionaron a tres jóvenes asistentes.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que, en la sindicatura de Villa de Ahome, del municipio del mismo nombre, de nueva cuenta se había suscitado un pleito en el que participaron un grupo de los denominados “macheteros”.

En el lugar de la agresión los cuerpos de auxilio les brindaron las primeras curaciones a los jóvenes Mario Adrián “N” de 26 años, Jesús “N” de 24 y un tercero no identificado, los cuales tuvieron que ser trasladados a un hospital por las lesiones que presentaron.

Los tres jóvenes lesionados que se encontraban de visita fueron agredidos con machete por un grupo de jóvenes que llegaron en motocicleta y luego de retiraron del lugar, por lo que la Fiscalía General del Estado investiga este nuevo caso.

En el medio rural del municipio de Ahome se ha vuelto una práctica que jóvenes que portan como herramienta de trabajo con machete intervengan en pleitos, por lo que en forma continua tiene que intervenir la autoridad.

Solo en el mes de mayo pasado, las autoridades judiciales iniciaron la investigación de una riña que tuvo lugar en un convivio en la comunidad de Compuertas del Municipio de Ahome, en donde el joven César Mael Cervantes Valle de 20 años sufrió graves heridas con un machete.

Pese a que, desde marzo pasado, el entonces secretario de Seguridad Pública Municipal, Julio César Romanillo advirtió que las personas que porten machetes fuera de sus zonas de trabajo en el campo serán detenidos, por considerar que portan un arma blanca, se volvió a presentar un nuevo pleito entre jóvenes.

Se conoce que Cesar Mael, vecino en el ejido Plan de san Luis, asistió a un convivio con varias personas, en la comunidad de Compuertas, por motivos que se desconoce surgió una fuerte discusión, en la que uno de los asistentes sacó un machete y agredió en varias ocasiones a la víctima.

La Policía Municipal de Ahome y los cuerpos de auxilio fueron notificados sobre los hechos, por lo que, al presentarse en el lugar de la riña, encontraron al joven tirado con varias heridas en su cuerpo por lo que fue trasladado a un hospital de la ciudad de los Mochis, sin encontrar al presunto responsable.

afcl/LL