Mediante engaños, un sujeto logró estafar a policías municipales de Techaluta de Montenegro, Jalisco, y convencerlos de depositar 170 mil pesos del erario público a una cuenta bancaria y despojar a la Comisaría de todo su armamento.

Este municipio gobernado por Alfredo Sánchez Pulido (PT) se localiza en la región Lagunas, es el de menor extensión territorial con apenas 80 kilómetros cuadrados y su población apenas supera los 4 mil habitantes; su presupuesto de egreso de 2025 fue de poco más de 39 millones de pesos y su Comisaría de policía está conformada por 15 elementos (el director, dos comandantes y 12 oficiales).

Aunque los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 3 de diciembre, hasta ahora ninguna autoridad ha explicado con detalle cómo ocurrieron los hechos y qué funcionarios municipales están involucrados en la autorización del retiro de fondos municipales y la entrega del armamento.

Las primeras versiones señalan que la noche del 3 de diciembre un sujeto que se hizo pasar por empleado de la Contraloría Municipal llamó a la Comisaría y le dijo al comandante en turno que el presidente municipal tenía que saldar una multa pendiente antes de que terminara el día, por lo que debía retirar dinero en efectivo de la oficina de la Tesorería Municipal par después depositarlo en una cuenta bancaria.

Según esta versión, uno de los elementos de la Comisaría logró entra a la oficina para sustraer el dinero y el comandante se dirigió a la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, donde se encuentra el cajero automático más cercano que acepta depósitos en efectivo; una vez ahí, el policía realizó varios depósitos a la misma cuenta y destruyó los comprobantes, como se lo indicó el estafador.

Después, el mismo sujeto ordenó al comandante que embalara todas las armas de la corporación (tres armas cortas, una subametralladora y cinco armas largas), que son propiedad del gobierno de Jalisco, para enviarlas en un vehículo de alquiler para llevarlas a Zapopan.

Hasta ahora la Fiscalía estatal no ha informado si hay avances en la investigación, pero este lunes el secretario general del Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, confirmó que ya hay una indagatoria en curso y que la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Defensa Nacional se encargan de la vigilancia en el municipio ante la falta de armamento para los policías locales.

Indicó que se investiga si realmente las cosas ocurrieron como lo relataron los involucrados y ya se llamó al presidente municipal para tomar su declaración; además –dijo– se sabe que el vehículo que llevaba las armas se detuvo en el municipio de Zacoalco de Torres y ahí fueron trasladadas a otro automóvil.

