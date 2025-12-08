Más Información

VIDEO: Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

Liga MX: Definidos días y horarios para la final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres

Sheinbaum descarta haber abordado con Trump confesión sobre secuestro de “El Mayo”; niega envío masivo de delincuentes a EU

En un video compartido con EL UNIVERSAL, se observa el momento en que los explosivos fueron transportados en una camioneta negra, aparentemente cargada con plátanos, antes de estallar afuera de la comandancia de la , en Michoacán.

De acuerdo con autoridades de seguridad del estado, el vehículo con explosivos detonó al medio día del sábado, provocando la muerte de seis personas tras el ataque directo contra las instalaciones comunitarias.

Mañana podrás consultar más información y actualizaciones sobre este ataque en el portal de EL UNIVERSAL.

