En un video compartido con EL UNIVERSAL, se observa el momento en que los explosivos fueron transportados en una camioneta negra, aparentemente cargada con plátanos, antes de estallar afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán.

De acuerdo con autoridades de seguridad del estado, el vehículo con explosivos detonó al medio día del sábado, provocando la muerte de seis personas tras el ataque directo contra las instalaciones comunitarias.

Mañana podrás consultar más información y actualizaciones sobre este ataque en el portal de EL UNIVERSAL.

