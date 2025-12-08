Coahuayana.— “Después de ese cimbronazo ya nada volverá a ser igual, a pesar de que ahorita es el lugar con más seguridad por tanto militar, marino, Guardia Nacional y [policías] estatales”, señala Higinio, un vecino de Coahuayana, donde el sábado estalló un coche bomba.

Por la noche se informó que falleció el herido hospitalizado en Morelia, donde se reportaba como grave, por lo que el saldo de la explosión subió a seis personas muertas, cuatro de ellas policías comunitarios de Coahuayana.

El miedo de los pobladores de este municipio de la Región Sierra-Costa de Michoacán es grande, al saber que dos sujetos estaban dentro del vehículo cargado con explosivos cuando estalló.

Los informes indican que los atacantes ingresaron a Michoacán, a las 7:30 horas por la carretera 200, Colima-Lázaro Cárdenas, con cuatro sujetos más que viajaban en otros dos vehículos, todos provenientes de Tecomán, Colima.

Al llegar al puente de Coahuayana, justo donde se dividen los estados de Michoacán y Colima, los sujetos detuvieron los vehículos por varios minutos.

De acuerdo con imágenes en poder de las autoridades, en ese punto los criminales descendieron de los vehículos, uno de los cuales —camioneta tipo Suburban— traía ya preparada la carga de explosivos.

Alrededor de las 11:40 horas el estruendo hizo temblar la tierra, estalló el coche bomba afuera de la base de la Policía Comunitaria, frente a la Presidencia Municipal.

“En ese momento me dio mucho coraje e impotencia. Al principio pensé que era un dronazo a la presidencia o a la base [de la Policía]; corrí hacia donde se había escuchado y cuando llego la sorpresa es que no era un dron, fue un coche bomba”, narra Evangelina Contreras Ceja.

“Si tú ves a mis espaldas, todo está destruido por completo. Está destruida la panadería, la nevería, la farmacia, la carnicería, y estaban los heridos. En ese momento los únicos muertos eran los del coche bomba”, subraya la mujer, mientras señala hacia la zona cero.

En el lugar quedaron seis camionetas y autos siniestrados, a los que se suman viviendas, comercios y más carros alcanzados por la onda expansiva. Autoridades contaron un total de 12 vehículos dañados.

Evangelina cuenta que cuando se dirigía a su casa encontró “pedazos de humano adentro del kínder, fragmentos grandes y chiquitos. O sea, se hicieron pedazos los que venían en el coche bomba. No sólo fue un ataque hacia la base de la Policía Comunitaria, sino también hacia la población”.

Lamenta que a los criminales no les haya importado que hubiera niños, gente caminando o que fuera un lugar lleno de negocios, para hacer explotar ese coche.

Elementos del Ejército resguardaban ayer el área afectada por la explosión del coche bomba en el municipio de Coahuayana, donde peritos ya iniciaron sus trabajos. Foto: Carlos Arrieta / EL UNIVERSAL

Recuerda que desde hace seis años por los ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación en contra de la población han clamado la ayuda e intervención del gobierno federal, para frenar las ofensivas; sin embargo, ha sido ignorados.

“Lo digo claro, el Cártel Jalisco siempre ha querido entrar a la cabecera municipal, y quien ha contenido todos los ataques es la Policía Comunitaria, son los que nos protegen. Entonces, el Plan Michoacán no nos protege y lo que hemos exigido es que no vengan a criminalizar la seguridad que hay, sino a reforzarla, porque sólo el pueblo da la seguridad al pueblo”, dijo.

Como Evangelina, los habitantes de Coahuayana se dicen inmersos en el temor, en la incertidumbre y en la inseguridad. Temen lo que pueda pasar cuando el despliegue de fuerzas armadas, federales y estatales se retiren con su operativo.

Apuntan a El Yogur

Autoridades regionales de seguridad señalan como responsable del ataque al Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado en esta región por Abraham Jesús Amador Cano, alias El Yogur.

“Pero quien dio la orden directa fue Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho”, dice una fuente consultada.

El Yogur es el líder regional de esa organización criminal en todo el vértice que hacen los estados de Michoacán, Jalisco y Colima.

Abraham Jesús Amador ha encabezado ataques a las poblaciones de Coahuayana, como a localidades de Aquila, y ha perpetrado ofensivas contra personal militar, de Marina y la Guardia Nacional.

Por la tarde, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que la Fiscalía General de la República atraerá el caso, llevará la investigación con el foco de la explosión los productos de la explosión y el uso de explosivos, mientras que la fiscalía estatal y la secretaría de Seguridad Pública de Michoacán coadyuvarán con peritajes relacionados con las víctimas y daños ocasionados por la explosión.

La explosión destruyó seis vehículos y varios locales comerciales; la onda expansiva también alcanzó a viviendas ubicadas a 200 metros. Foto: Carlos Arrieta / EL UNIVERSAL