La FGR de Godoy ya investiga coche bomba en Michoacán; Marina activa protocolos de apoyo

Estalla coche bomba en Michoacán; reportan 4 muertos, 7 heridos

"Baila morena, baila morena"; arman perreo en mitin de Sheinbaum

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Tigres vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO semifinal de vuelta del Apertura 2025, HOY

Murat desconoce el país a donde irá Gertz Manero como embajador; "hay que esperar", dice

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de la registrada en , Michoacán.

Mediante un comunicado, la representación social lamentó los hechos y reportó que alrededor de las 11:40 horas de este sábado un vehículo con su conductor explotó sobre la avenida Rayón s/n, colonia Centro, de esa localidad costera y colindante con el estado de .

“En el lugar falleció el conductor, además de dos personas en el hospital regional, y hay seis lesionados más”.

Un vehículo con explosivos estalló afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. Foto: especial
Por lo anterior, la FGR aseguró que inició una carpeta de investigación, al tiempo que, refirió, brindará el apoyo necesario a la Fiscalía General de Justicia del estado, a través de peritos especializados en explosivos para poder obtener la identidad y la detención de los responsables.

“Luego de los hechos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, reforzaron la seguridad en la zona, por lo que se realizó el despliegue federal y estatal el cual continúa activo en accesos y puntos estratégicos para garantizar la seguridad de la población”, indicó.

Marina activa protocolos de apoyo por explosión en Coahuayana

Ante la explosión registrada en Coahuayana, municipio costero de Michoacán, la Secretaría de Marina (Semar) informó que activó los protocolos de apoyo, con el despliegue de cinco aeronaves para la atención de las personas heridas.

En coordinación con la Décima Sexta Zona Naval, la dependencia reportó que tres helicópteros MI-17, despegaron con personal médico, de enfermería y apoyos a evacuación médica así como fuerza de reacción aerotransportada.

Asimismo, salió un helicóptero Panther, y un Black Hawk, con personal de sanidad naval.

Arriban lesionados de Coahuayana a hospitales de Ciudad Salud; Gobierno de Michoacán garantiza atención inmediata. Foto: Especial.
La Semar señaló que de manera simultánea, los Hospitales Navales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas se encuentran listos para recibir y brindar atención médica a las personas que lo requieran.

Asimismo, agregó, personal de la Décimo Sexta Zona Naval mantiene seguridad perimetral y apoyo en los accesos carreteros, para facilitar las labores de emergencia.

"Reiteramos nuestro compromiso con la población y continuaremos apoyando a las autoridades civiles en la atención de esta contingencia".

