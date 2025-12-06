La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de la explosión registrada en Coahuayana, Michoacán.

Mediante un comunicado, la representación social lamentó los hechos y reportó que alrededor de las 11:40 horas de este sábado un vehículo con su conductor explotó sobre la avenida Rayón s/n, colonia Centro, de esa localidad costera y colindante con el estado de Colima.

“En el lugar falleció el conductor, además de dos personas en el hospital regional, y hay seis lesionados más”.

Un vehículo con explosivos estalló afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. Foto: especial

Por lo anterior, la FGR aseguró que inició una carpeta de investigación, al tiempo que, refirió, brindará el apoyo necesario a la Fiscalía General de Justicia del estado, a través de peritos especializados en explosivos para poder obtener la identidad y la detención de los responsables.

“Luego de los hechos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, reforzaron la seguridad en la zona, por lo que se realizó el despliegue federal y estatal el cual continúa activo en accesos y puntos estratégicos para garantizar la seguridad de la población”, indicó.

Marina activa protocolos de apoyo por explosión en Coahuayana

Ante la explosión registrada en Coahuayana, municipio costero de Michoacán, la Secretaría de Marina (Semar) informó que activó los protocolos de apoyo, con el despliegue de cinco aeronaves para la atención de las personas heridas.

En coordinación con la Décima Sexta Zona Naval, la dependencia reportó que tres helicópteros MI-17, despegaron con personal médico, de enfermería y apoyos a evacuación médica así como fuerza de reacción aerotransportada.

Asimismo, salió un helicóptero Panther, y un Black Hawk, con personal de sanidad naval.

Arriban lesionados de Coahuayana a hospitales de Ciudad Salud; Gobierno de Michoacán garantiza atención inmediata. Foto: Especial.

La Semar señaló que de manera simultánea, los Hospitales Navales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas se encuentran listos para recibir y brindar atención médica a las personas que lo requieran.

Asimismo, agregó, personal de la Décimo Sexta Zona Naval mantiene seguridad perimetral y apoyo en los accesos carreteros, para facilitar las labores de emergencia.

"Reiteramos nuestro compromiso con la población y continuaremos apoyando a las autoridades civiles en la atención de esta contingencia".

