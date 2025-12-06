Morelia, Michoacán, 6 de diciembre de 2025.- Las personas lesionadas tras la explosión de un auto ocurrida en Coahuayana ya fueron trasladadas vía aérea hacia la capital michoacana para recibir atención inmediata, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El encargado de la política interna de la entidad señaló que los heridos fueron canalizados en helicópteros de los gobiernos de México y Michoacán, los cuales aterrizaron en las inmediaciones de Ciudad Salud, desde donde fueron distribuidos a hospitales de alta especialidad con el propósito de brindarles atención oportuna y especializada.

Arriban lesionados de Coahuayana a hospitales de Ciudad Salud; Gobierno de Michoacán garantiza atención inmediata. Foto: Especial.

Zepeda Villaseñor precisó que, de manera paralela, en la región de Coahuayana permanece activo un fuerte operativo de seguridad integrado por corporaciones estatales y federales, con el objetivo de ubicar a los responsables del hecho y garantizar la protección de la población.

El secretario reiteró que las autoridades mantienen seguimiento puntual a la evolución médica de los afectados a fin de informar con oportunidad a sus familiares.

