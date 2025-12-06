Culiacán, Sin. En nuevos esculques efectuados en dos días consecutivos en el centro penitenciario de Culiacán, el grupo de Operaciones Especiales del Estado volvió asegurar teléfonos celulares, cables para su carga, puntas de fabricación casera y tarjetas SIM para almacenamiento de información.

Con respaldo de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional adscritos a las Bases de Operaciones, en una primera revisión en varios módulos del reclusorio, encontraron dos teléfonos móviles, cuatro cargadores para estos equipos, trece puntas, un cargador para un radio de comunicación y un SIM.

En una segunda inspección, realizada por elementos del mismo Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública se volvió a encontrar tres nuevos equipos de comunicación móvil, nueve cargadores para celulares y ocho puntas.

Las autoridades estatales dieron a conocer que se continuarán con las revisiones a los tres principales centros penitenciarios del estado, ante los continuos hallazgos de diversos objetos prohibidos, entre ellos armas de fuego, cargadores, equipos de comunicación móvil, de internet y dosis de diversas drogas.

Sólo a inicios del mes, en este mismo centro penitenciario, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado, aseguró tres teléfonos celulares, diez cargadores para este tipo de equipos, tres puntas, dos cuchillos, un desarmador y una llave de metal.

La nueva revisión tuvo el apoyo de la vigilancia externa del inmueble de reclusión de elementos de la Guardia Nacional y el ejército, sin que se presentaran incidentes durante el tiempo que duró la supervisión en varios módulos.

Dos días antes de este hallazgo, en una acción similar se volvieran a encontrar ocho teléfonos celulares, con sus cargadores, diversas dosis de presuntas sustancias tóxicas, puntas y un radio.

Los nuevos hallazgos en dichas revisiones fueron 78 dosis de cocaína, con un peso aproximado de trece gramos, 56 dosis de mariguana, con un peso de 26 gramos, por lo que todo lo asegurado fue puesto a disposición del ministerio público federal.

