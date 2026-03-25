Un 14% de usuarios están registrados en el padrón nacional de Telefonía Móvil; suman 22 millones

A poco más de dos meses y medio de que inició el registro para que los usuarios de líneas de telefonía móvil, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) registró 22 millones 784 mil 144.

La cifra corresponde al corte hecho a las 8 horas del 24 de marzo, de acuerdo con información que el organismo proporcionó a EL UNIVERSAL.

De acuerdo con la CRT existe un total de 153 millones de líneas en el país, lo que significa que a la fecha se tiene el registro del 14% del total.

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La legislación marca que los usuarios tienen del 9 de enero al 30 de junio del 2026 para registrarse y evitar que la suspensión del servicio.

Por disposición oficial los usuarios de líneas de celular en México deben de ligar sus datos personales a su número telefónico a fin de que se conforme el padrón nacional.

Esta medida tiene sustento en lineamientos regulatorios derivados de la legislación en telecomunicaciones, cuyo objetivo principal es eliminar el anonimato en el uso de líneas móviles y fortalecer la seguridad.

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De acuerdo con lo que establece la normativa, los usuarios deben proporcionar nombre completo, datos personales básicos para registrar su línea, como CURP o identificación oficial, para ligarlo con el número telefónico correspondiente.

Este registro aplica tanto para líneas de prepago como de pospago y debe ser realizado directamente con las compañías telefónicas.

La firma The Competitive Intelligence Unit reporta un mayor número de líneas en el mercado móvil mexicano con 161.7 millones de líneas, al cierre de 2025, lo que significó un aumento de 9.5 millones de líneas el año pasado.

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De acuerdo con la consultoría el crecimiento anual de las líneas es del 6.2%, sin embargo, registraron que hay un menor ritmo de adquisición de nuevos números de telefonía móvil por el tema del registro.

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