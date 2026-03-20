La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) compartirán información actualizada para evaluar las medidas actuales que se aplican para garantizar la competencia y libre concurrencia y hacer las modificaciones necesarias.

En un comunicado, expusieron que realizarán la Revisión Bienal de Medidas de Preponderancia de los Agentes Económicos del sector de telecomunicaciones y radiodifusión.

Por lo que firmaron un convenio para el intercambio de información, por la cual van a “compartir información actualizada para llevar a cabo los procedimientos que le corresponden a cada autoridad, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objetivo de evaluar las medidas y suprimir, modificar o establecer nuevas, y así evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia”.

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Agregaron que con ello se sientan las bases generales de coordinación y colaboración interinstitucional, se definieron los canales electrónicos y los enlaces necesarios para el intercambio de información, documentación y opiniones técnicas, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones de participación en el mercado en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.

Por una parte, la determinación de Agentes Económicos Preponderantes e imposición de medidas ante prácticas monopólicas, así como desincorporación de activos.

En tanto que, la CRT es la entidad responsable de “gestionar el espectro radioeléctrico, otorgar y revocar concesiones, así como de regular el sector de telecomunicaciones y radiodifusión”.

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gs