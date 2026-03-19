Antes del 30 de junio, 86 de cada 100 personas que tienen líneas de telefonía móvil deberán dar sus datos al registro de celulares, lo que implicará una reducción de usuarios y una baja en las ventas de nuevas líneas, de acuerdo con expertos.

Los requisitos que se piden en el registro obligatorio para números de celular alejan a las personas de la decisión de compra, lo que frena el crecimiento de nuevas líneas, dijeron especialistas de telecomunicaciones de la firma The Competitive Intelligence Unit (The CIU)

El director general de The CIU, Ernesto Piedras, dijo que el registro está frenando el crecimiento de las ventas de nuevas líneas.

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“Ya no es tan fácil agregar líneas, porque... requiere tiempo y, para los operadores, requiere dinero para registrar a la gente”, explicó durante la presentación del estudio “Sector Telecom 2025, Mercado Telecom en Expansión Sostenida”.

Consideró que, por el hecho de que hay personas que tienen un celular para el trabajo y otro para asuntos personales, seguramente algunas no registrarán todas las líneas que tienen y podrían perderlas.

“Si estamos hablando de 150 millones a 161 millones (de líneas de celular), podemos pensar en un 'bajón de líneas'; mucha gente podría pensar: 'Voy a dejar morir la línea, no me importa tanto... Puede haber un bajón en términos absolutos...”, comentó.

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Ello porque los usuarios tienen como fecha límite hasta el 30 de junio próximo para registrar las líneas y, a la fecha, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) solamente tiene 20 mil 227 líneas móviles registradas.

Piedras comentó que no coincide con las cifras que tiene la CRT del número de líneas existentes, ya que dice que son 150 millones de líneas, pero The CIU tiene un registro, cotejado con los operadores, de 161.7 millones de líneas.

Suponiendo que sean 150 millones de líneas de telefonía celular, “si le restas 20 millones faltan 130 millones de líneas por registrarse; para los tres meses que faltan de registro, la aritmética no nos da”.

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Dijo que extender el período para el registro de líneas implicaría que el Poder Legislativo emita una regulación al respecto.

“Tocaría al aparato legislativo modificar la letra escrita en un documento legal y ampliar el plazo; estamos en esa incertidumbre”, expuso.

Comentó que en el 2025 se adicionaron 9 millones 501 nuevas líneas celulares, un crecimiento de 6.2%, al existir una penetración de 124.2% (teledensidad móvil), lo que muestra que hay más de una línea por persona.

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ss/mcc