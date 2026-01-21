El registro de líneas telefónicas en México es un proceso obligatorio que las personas físicas y morales deben cumplir; arrancó el pasado 9 de enero y estará disponible hasta el próximo 30 de junio de 2026.

Pero un dato que debes saber es que hay un tipo de usuarios que no tienen que realizar el proceso. Si te interesa conocer cuáles son y por qué, aquí en Techbit te compartimos el dato.

Las líneas telefónicas de personas físicas y morales tienen que estar asociadas al CURP o RFC. Foto: Pixabay

¿Qué líneas telefónicas quedan exentas del padrón móvil?

De acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, sobre los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, todo número asociado a una SIM de Servicio de Telefonía Móvil con numeración asignada y con capacidad de realizar y originar llamadas de voz u otro tipo de tráfico, deben ser registradas en el padrón.

Aquí también se incluyen las líneas con planes prepago y pospago. Sin importar su clasificación, los titulares que sean personas físicas deben presentar la CURP o INE para realizar el proceso; mientras que las morales necesitan presentar el RFC.

Esta vinculación se puede realizar de manera presencial, en los centros de atención de los Proveedores del Servicio de Telefonía Móvil; o a elección del usuario, vía remota mediante la Plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles de cada proveedor.

En cambio, el Artículo 1° del mismo documento indica que "quedan exceptuados de la aplicación de los presentes Lineamientos, los números telefónicos asociados a una SIM que no cuenten con la capacidad técnica de generar llamadas de voz, envío de SMS o llamadas a través de Internet".

Si eres usuario de una de estas tarjetas SIM, entonces no debes realizar el registro en el padrón.

Las tarjetas SIM que no puedan generar llamadas de voz y enviar o recibir SMS, no deben ser registradas. Foto: Unsplash

¿Qué pasa si no registras tu línea telefónica en el padrón?

Si tienes una línea telefónica con carácter obligatorio de registro y no realizas el proceso antes de la fecha límite, quedará inhabilitada.

Ello quiere decir que no podrás hacer llamadas telefónicas y enviar o recibir mensajes SMS; solamente se te permitirá el contacto a números de emergencia.

¿Se puede desvincular una línea telefónica?

La respuesta es sí; dicho proceso consiste en disociar una línea telefónica móvil de su titular. Es posible realizarlo a solicitud expresa del usuario; por portabilidad de línea telefónica móvil, una vez que se ha ejecutado el proceso; o por terminación de la relación contractual.

Al igual que el registro, la desvinculación se permite hacer de manera presencial en los centros de atención del proveedor de telefonía o vía remota en las plataformas habilitadas por casa empresa.

También es posible disociar una línea por término de la relación contractual con el proveedor de telefonía. Unsplash

¡Que no se te pase el tiempo! Procura cumplir con el trámite lo antes posible para no tener problemas de comunicación.

